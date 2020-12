Covid-19

Une autre vision est nécessaire

Nos autorités et certains de nos chefs d’entreprises ne jurent que par l’imminence d’un vaccin et n’ont pas encore compris que le coronavirus est désormais endémique dans notre société. Le Covid nosocomial apparaît même dans les hôpitaux. Les vagues vont se succéder comme celles de la grippe. Par ailleurs, il convient de noter que les virus mutent plus rapidement que les changements de production des vaccins!Dans ce contexte, il est illusoire de vouloir «geler» la société à son niveau de 2019, en y injectant des sommes astronomiques, dont certaines à fonds perdu, en attendant que la crise passe et que l’économie reprenne. Par ailleurs, trop de tricheries sont déjà constatées (2 milliards).