Cluster à Bière et Montricher – Covid à l’école: l’information circule moins vite que le virus Près de 50 élèves ont été contaminés la semaine dernière ou mis en quarantaine. Le syndic de Bière regrette d’avoir été tenu à l’écart pour rassurer et faire taire les rumeurs. Cédric Jotterand

Le collège de Bière n’a pas été contraint de fermer des classes, mais près d’une trentaine d’élèves ont été renvoyés à la maison, comme 20 autres de Montricher. Théo Jotterand – Journal de Morges

Alors que la présence du virus dans une école relevait de l’événement il y a quelques mois, on sait désormais que les enfants sont aussi exposés et régulièrement contaminés. Raison pour laquelle la vaccination est recommandée dès l’âge de 12 ans et le port du masque est à nouveau obligatoire pour les élèves dès la 9e ainsi que tous les adultes à l’intérieur des bâtiments scolaires.

Cela n’a pas empêché l’émotion de se répandre au pied du Jura la semaine dernière, à mesure que la rumeur d’un cluster dans les écoles de Bière et Montricher enflait, avant que l’information largement propagée sur les réseaux se confirme. «Une cinquantaine de cas ont en effet été recensés et cette situation n’a rien d’exceptionnel, assure Cathy Gornik, porte-parole du Département de la santé et de l’action sociale. Nous avons connu d’autres clusters similaires et tout devrait rentrer dans l’ordre cette semaine.»