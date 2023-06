Politique hospitalière – Covid dans le rétro, les eHnv mettent le cap sur le futur Le rouge des comptes 2022 des hôpitaux nord-vaudois est moins vif qu’attendu. La métamorphose qui les attend peut réellement démarrer. Frédéric Ravussin

La mise en exploitation du futur hôpital d’Yverdon se fera en deux temps: le nouvel hôpital verra le jour en 2031, alors que le bâtiment actuel sera reconstruit pour 2036. PATRICK MARTIN – A

Avec une perte de 3,2 millions de francs plutôt que les 7,5 millions qu’ils craignaient en début d’exercice, les Établissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv) ont connu une année 2022 moins horribilis que prévu. Ce résultat déficitaire a été présenté mercredi dans le cadre d’une assemblée générale présidée pour la dernière fois par Bertrand Vuilleumier.

«Avec la fin du Covid et ses perspectives financières peu réjouissantes, auxquelles sont venus s’ajouter les départs successifs du directeur financier, du directeur général adjoint, puis du directeur général, nous avons vécu un premier semestre rempli d’émotions et de contraste», rembobine celui dont la fonction a désormais été reprise par Jean-Blaise Wasserfallen.

«En 2022, nous avons enregistré des activités hospitalières et ambulatoires plus fortes qu’escompté.» Marc Allemann, directeur général par intérim des Établissements hospitaliers du Nord vaudois

Ces circonstances ont imposé à la direction générale par intérim mise en place pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement de prendre un certain nombre de mesures – optimisation du fonctionnement des services, concentration d’activités sur le site de Saint-Loup et départs naturels non compensés – qui se sont révélées au final efficaces. «Nous avons également enregistré des activités hospitalières et ambulatoires plus fortes qu’escompté: 193’196 consultations ambulatoires, 7832 opérations et 957 naissances», souligne le directeur par intérim Marc Allemann. De quoi laisser entrevoir un retour à l’équilibre budgétaire à l’horizon 2025.

Nouvelles prestations

L’exercice 2022 a également vu l’apparition de nouvelles prestations dans le giron des eHnv. À commencer par de la physiothérapie ambulatoire sur le site de Chamblon ou la mise en place d’un service privé à Yverdon. À Saint-Loup (Pompaples), les eHnv ont par ailleurs rendu le Pavillon Germond à l’institution des Diaconesses. «Mais notre site n’en est pas pour autant déjà fermé, contrairement à ce que croit une trop grande part de la population de cette région. Nous y avons par exemple un service d’urgences 24/24, de même qu’un bloc opératoire qui fonctionne très bien», reprend Marc Allemann.

Il n’en demeure pas moins que, contrairement à Cossonay dont la permanence doit subsister, Saint-Loup, (comme Chamblon) n’est pas au programme «eHnv du futur». Avec une enveloppe globale de 400 millions de francs, ce projet consiste à concentrer l’ensemble des soins aigus de la région à Yverdon – dans un hôpital reconstruit à neuf et plus grand en deux temps (2031 et 2036) – et de regrouper les deux centres de traitement et réadaptation (CTR) de Chamblon et Orbe dans cette dernière localité, mais dans un nouveau bâtiment à ériger d’ici à 2030 dans le nouveau quartier de Gruvatiez-Ouest.

Pièce essentielle au démarrage de la métamorphose prévue à Yverdon, le parking en silo de 400 places connaîtra d’ici quelques jours celui qui le réalisera. Le lauréat du concours d’architecture du CTR d’Orbe sera dévoilé plus tard cet été.

