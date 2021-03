Il y a un an, fraîchement confinés, on tentait avec émoi d‘appréhender ce qui nous arrivait. On applaudissait les soignants au balcon, on partageait nos impressions (en visioconférence! étrange, mais exotique!), on dissertait sur la façon dont le monde émergerait de tout ça transformé, meilleur peut-être. Un printemps fou, un moment historique.

Aujourd’hui, une lugubre orbite autour du soleil plus tard, on rêve de la vie d’avant et on n’applaudit plus personne depuis longtemps. D’ailleurs, le souvenir de ces acclamations spontanées un peu candides provoquerait presque un petit malaise. Car si on avait présagé que cette pandémie nous rendrait plus malades, plus pauvres ou plus méfiants, on n’avait pas vu venir qu’elle nous rendrait plus malotrus.

Pour s’en rendre compte, il suffit de faire un petit tour. Pas dans le monde où les gens se rencontrent, se font la bise et discutent, on sait qu’il n’existe plus tant. Non, un tour dans celui d’en dessous, de derrière, celui où la vie continue. En ligne, dans les espaces qu’il reste pour s’exprimer, on dégomme ou on like, on lapide, on crie de plus en plus fort. Sur les vaccins, les réouvertures, la politique, les valeurs, sur tout en fait. Et on ne peut pas dire que ça dialogue des masses.

L’autre jour, cherchant un peu de douceur auprès de vidéos d’animaux sur YouTube (oui oui ça va, je sais que vous en regardez aussi), j’ai compris à quel point on était dans le dur: dans l’espace des commentaires sous l’œuvre intitulée «Ce gros chien et ce chat mignon sont meilleurs amis!» l’un des premiers fils de discussion se terminait ainsi: «Tu peux aller crever, toi et tous les cons qui préfèrent les chats.» Je vous jure que c’est vrai.

«La vie en ligne est-elle à la société ce que le «ça» de Freud est à l’esprit humain?»

Perd-on l’habitude de vivre ensemble? Selon Freud, notre psychisme est bâti sur un ensemble de pulsions, de désirs primaux qu’il appelle le «ça». Ce bouillon d’instincts serait régulé tant bien que mal par le surmoi, gendarme intérieur modelé par notre éducation et les valeurs du groupe, bossant d’arrache-pied pour que nous puissions vivre les uns avec les autres sans s’étriper à la moindre frustration. La civilisation, fragile, reposerait ainsi sur le regard des autres et la façon dont nous l’intériorisons. L’animal (comme sur YouTube) n’est jamais loin.

À l’heure où les frustrations s’accumulent, cette façon que nous avons de balancer nos avis et nos émotions dans le vide, chacun caché chez soi, fait de plus en plus penser au magma de pulsions du vieux Sigmund. La vie en ligne est-elle à la société ce que le «ça» est à l’esprit humain? Il va falloir qu’on puisse rapidement se reparler.