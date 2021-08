L’invité - Covid et monde du travail: un enjeu démocratique

Dans une récente interview à «Philosophie magazine», le philosophe allemand Axel Honneth évoquait une des principales contradictions de nos sociétés contemporaines: l’absence de démocratie sur le lieu de travail. Selon lui, l’entreprise forme un «autre monde», fondé sur la soumission et l’autoritarisme, au centre de l’espace délibératif des démocraties parlementaires. Et il s’étonnait que «personne ne s’en étonne».

La pandémie et les mesures prises par les gouvernements pour l’endiguer ont eu des impacts majeurs sur cet «autre monde». L’existence en Suisse de dizaines de milliers d’emplois mal rémunérés, de statuts de travail précaire, de personnes sans statut légal employées sans aucune protection face au semi-confinement est sortie au grand jour.

«S’amorce un débat autour de la manière dont les aides publiques sont pensées.»

Rien de nouveau ici, si ce n’est que la crise a renforcé les inégalités existantes, comme l’a montré l’étude que la Haute École de travail social et de la santé Lausanne (HETSL) et FORS, le centre de compétences suisse en sciences sociales, ont menée à partir du Panel suisse de ménages. Mais un œil s’ouvre désormais du côté politique, et les interventions d’urgence au niveau local et associatif ont permis que s’amorce un débat autour de la manière dont les aides publiques sont pensées face à la vulnérabilité structurelle liée à la multiplication de situations de travail précaires.

En même temps, l’autre œil semble toujours ne pas vouloir regarder la question de la santé au travail, traditionnellement considérée comme étant du domaine de la responsabilité individuelle. Pourtant, de multiples recherches, dont la seule menée en Suisse, par une équipe des HUG, ont établi que l’exposition au virus et aux comorbidités est étroitement liée au statut professionnel. Et pour cause: les gens passent une grande partie de leur journée dans un environnement (souvent fermé) de travail et en interaction constante avec d’autres collègues ou des publics.

Absence de mesures de protection

De mauvaises conditions de travail vont souvent de pair avec une absence de mesures de protection. Cependant, l’OFSP n’a publié à ce jour aucun indicateur qui porte sur l’activité professionnelle des personnes affectées par le Covid. On aurait aussi imaginé les syndicats plus présents sur ce thème. Le débat politique s’attache quant à lui davantage au comportement individuel pendant le temps libre qu’aux mesures de protection dans les entreprises, dans un contexte où les moyens pour les inspectorats du travail sont largement insuffisants.

À l’aube d’une probable nouvelle vague, il est fondamental que les politiques publiques puissent tirer les leçons du passé. Les sciences sociales peuvent y contribuer et il est réjouissant de constater que plusieurs cantons ont mandaté des enquêtes sur le lien entre la pandémie et la précarité. Quant à la santé au travail, un débat démocratique serait de mise, mais pour cela, il faudrait qu’il pénètre cet «autre monde» que sont les entreprises.

Alessandro Pelizzari Afficher plus Directeur de la HETSL (HES-SO) Odile Meylan

