Covid-19 – La seconde vague en Europe est préoccupante Un nombre record de cas positifs au Covid-19 a été observé dans le monde. En Europe, la seconde vague dépasse les précédents sommets de la première.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) dirigée par Tedros Adhanom Ghebreyesus a identifié un nouveau record sur une semaine de la pandémie dans les différents pays (archives). KEYSTONE/FABRICE COFFRINI

Un nouveau record de cas de Covid sur une semaine a été observé dans le monde. Pour autant, la pandémie est plutôt stable depuis trois semaines, même si elle continue d’avancer. La seconde vague en Europe dépasse les précédents sommets de la première.

Selon les données publiées lundi soir par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève et qui portent jusqu’à dimanche matin, le nombre de nouveaux cas en une semaine a progressé de 1%, à un peu plus de 2 millions. Après plusieurs reculs, celui des nouveaux décès a augmenté à nouveau, de 7%, pour s’établir à plus de 39’000.

Trois régions, le continent américain, l’Europe et une partie de l’Asie, ont rassemblé plus de 90% des cas la semaine dernière. Cinq pays sont responsables de 60% d’entre eux. De son côté, Israël a fait face à la plus importante incidence.

Un million de morts

La situation reste préoccupante en Europe, mais les sommets identifiés actuellement sont notamment attribués à l’extension des capacités de surveillance de la pandémie. Cette région a été la deuxième la plus affectée par la progression du Covid la semaine dernière derrière le Pacifique occidental où les nouveaux cas ont augmenté de 8%. La pandémie avance également en Méditerranée orientale mais ralentit sur le continent américain, dans une partie de l’Asie et en Afrique.

Côté décès, l’augmentation est surtout portée sur le continent américain où ceux-ci se sont étendus de 13%. Suivent le Pacifique occidental, l’Afrique, l’Europe et la Méditerranée orientale. Le nombre de décès a seulement diminué dans une partie de l’Asie, précise l’organisation.

Au total, les victimes sont désormais plus d’un million. Le nombre de cas s’établit à environ 35 millions.

ATS/NXP