Crainte d’une 2e vague – Covid: la Finlande limite la vente de paracétamol Les autorités finlandaises prennent des mesures immédiates pour pouvoir agir et faire face en cas de deuxième vague du Covid-19.

La Finlande a annoncé mardi limiter la vente de certains médicaments d’usage commun comme le paracétamol, afin d’assurer des stocks suffisants face à la crainte d’une nouvelle vague de Covid-19 dans le pays.

Les consommateurs de paracétamol, médicament en vente libre le plus couramment prescrit et utilisé contre la fièvre et la douleur – comme ceux de la dexaméthasone, un corticoïde (anti-inflammatoire) – ne seront autorisés à acheter qu’un maximum de trois mois de médicaments lors de chaque achat.

Cette nouvelle mesure, a effet immédiat, doit courir au moins jusqu’en janvier prochain et vise à «se préparer à une éventuelle augmentation de la demande mondiale» si les cas de coronavirus augmentent en automne et en hiver, selon le Ministère de la santé.

Les approvisionnements mondiaux de paracétamol ont été touchés après que la pandémie ait poussé certains fabricants, notamment en Chine, à réduire leur production.

Port du masque dans les lieux publics

«Nous prenons cette mesure pour que même si les problèmes d’approvisionnement et de logistique du paracétamol persistent, nous en ayons assez pour chaque patient qui en a besoin», a déclaré à l’AFP Noora Oinonen, travaillant au Ministère de la santé.

Quant à la dexaméthasone, une étude britannique publiée en juin a montré qu’elle réduisait significativement la mortalité chez les malades gravement atteints par le Covid-19.

Ce puissant stéroïde ne doit toutefois être utilisé que pour les malades «en état grave ou critique», a mis en garde l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui n’a par ailleurs pas encore approuvé le médicament comme traitement contre les coronavirus.

«Nous n’avons qu’un petit marché pour la dexaméthasone en Finlande, donc si l’OMS le recommande dans ses directives, il y a un risque que les ventes du médicament augmentent rapidement», a poursuivi Mme Oinonen.

Selon son ministère, les stocks de médicaments sont «généralement restés à un bon niveau» durant l’épidémie.

Les autorités comptabilisent actuellement près de 7800 cas d’infections au coronavirus sur le territoire et 334 décès liés au virus.

Après un début d’été marqué par un très faible nombre de nouveaux cas, la circulation du coronavirus s’est de nouveau accélérée. Le gouvernement recommande désormais le port du masque dans les lieux publics.

