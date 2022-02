Bas les masques! - Covid: La vie dans le canton au premier jour de la délivrance

Tout le monde à table!

Devant le Bamee Bar à Lausanne, Sabrina a la banane.

Sourire aux lèvres, Sabrina attend les clients de pied ferme: «C'est un grand jour. On est tellement soulagé et heureux. En espérant que cela va durer longtemps.» La serveuse passait huit heures par jour avec un masque sur le nez et perdait beaucoup de temps à contrôler les pass covid, «sauf pour les habitués, bien sûr, mais ce n'était pas évident le soir, quand les clients arrivaient en groupes». Ces cinq derniers mois on été très difficiles au niveau de la fréquentation de l'établissement: «Avec tous ces gens en télétravail, ajoutés aux non-vaccinés que nous devions refouler, cela nous a privé de l'essentiel de notre clientèle de midi.»

