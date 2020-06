«Espérons que les collectivités continuent d’investir» Afficher plus

Nils Rentsch, directeur de Perrin Frères SA à Gland. CHRISTIAN BRUN

Active dans tous les domaines du gros œuvre, Perrin Frères SA à Gland ne rattrapera pas les 10 à 15% de son chiffre d’affaires perdus ce printemps. L’entreprise de génie civil engage chaque été entre trois et cinq apprentis, pour en avoir en permanence une douzaine parmi ses 300 employés. «Allons-nous en engager cette année? On s’est posé la question, mais la réponse a été immédiate: oui. Indépendamment de l’aide de l’État, annonce le directeur Nils Rentsch. Avant le Covid, il était déjà difficile de trouver des apprentis, les métiers de la construction peinent à en recruter. Mais nous devons renouveler notre savoir-faire, garder les compétences que l’on a. Et pour ça, il faut former.» L’entreprise compte ainsi embaucher cinq juniors en première année: un employé de commerce, deux maçons et deux constructeurs de routes. Homme ou femme, bien sûr. «Nous pourrions aussi reprendre un apprenti de 2e ou 3e année qui aurait été licencié pour raisons économiques par sa boîte, puisque l’État assumerait alors la moitié de son salaire annuel. ça, c’est un élément qui pourrait nous faire dire: On y va!» La perspective de casse sociale n’est pas utopique, car la construction va au-devant d’un fort ralentissement. 70% des chantiers de Perrin Frères sont publics – Canton, Communes, CFF, etc. «On espère donc que les collectivités publiques continueront d’investir, comme elles le promettent. Mais on s’attend à avoir plus de concurrences sur ces appels d’offres. Les marges sont déjà très faibles et il y aura encore plus de pression sur les prix.»