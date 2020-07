Argentine – Covid-19: réouverture partielle des chutes d’Iguazú Les chutes d’Igazú, considérées comme une des sept merveilles naturelles du monde, ont partiellement rouvert samedi côté argentin après 100 jours de fermeture liée à la pandémie de coronavirus.

Les chutes d’Igazú, considérées comme une des sept merveilles naturelles du monde, ont partiellement rouvert samedi côté argentin après 100 jours de fermeture liée à la pandémie de coronavirus.

«Cette réouverture indique l’espoir et le début d’une nouvelle étape que nous traversons dans le contexte de la pandémie mondiale», a affirmé à la presse Claudio Filippa, maire de la ville de Puerto Iguazú, située à proximité des chutes.

Nichées au cœur du Parc national d’Iguazú et considérées comme une des sept merveilles naturelles du monde par la fondation New7Wonders, les chutes enjambent la frontière entre l’Argentine (nord-est) et le Brésil (sud-ouest).

Seuls 200 visiteurs par jour sont autorisés à entrer dans le parc, répartis en groupes de 50. Les résidents de Puerto Igazú, qui compte 45’000 habitants, peuvent y entrer gratuitement.

275 chutes d’eau

Le Parc national d’Iguazú, conjointement avec son homologue brésilien le Parc national d’Iguaçu, est également classé par l'Unesco au Patrimoine mondial de l’humanité.

Il abrite 275 chutes d’eau, dans un arc qui s’étend sur 2700 mètres pour une hauteur maximale de 82 mètres, dans la forêt tropicale, à 1300 kilomètres au nord de Buenos Aires.

80% des cascades se trouvent du côté argentin du parc et les 20% restants du côté brésilien.

L’Argentine, largement déconfinée, comptait samedi, depuis le début de l’épidémie, plus de 94’000 cas de Covid-19 pour 1787 morts.

La capitale Buenos Aires et sa région métropolitaine, où vivent 14 millions de personnes et où se concentrent plus de 95% des cas de contamination, a été à nouveau placée en confinement strict du 1er au 17 juillet pour tenter de freiner la propagation du virus.

( AFP/NXP )