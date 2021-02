Vieux contre jeunes – Covid: vers un clash des générations? Depuis son apparition, le coronavirus attise les crispations entre jeunes et seniors. Les mois ont passé, mais pas les réactions à fleur de peau. Geneviève Comby

Jeunes et vieux sont apparus ces derniers temps comme deux continents en train de s’éloigner sous l’effet de reproches mutuels. Getty Images (Montage: LMD).

Une jeunesse sacrifiée? En décembre, le quotidien «24 heures» lançait sur son site internet un sondage adressé aux 15-25 ans. Partant du constat que l’élan de liberté de cette génération avait été brisé net par la pandémie, le journal décidait d’interroger directement les principaux intéressés afin de savoir comment ils traversaient cette crise sanitaire.

Mais l’appel à témoignages a d’abord ouvert les vannes de commentaires peu amènes en forme de passe d’armes intergénérationnelle. «Que dire des années 1940 et 50?» s’interroge un internaute. «Et nous, les personnes âgées, voilà dix mois qu’on nous dit de rester chez soi. Cette jeunesse sacrifiée, faites-moi rire, ça ne l’empêche pas de boire dans la rue…» ajoute un autre. Réponse énervée d’un troisième: «Facile de dire ça au chaud quand l’AVS tombe», suivie d’une série de remarques acerbes du type: «À quoi servent les vieux? À rien, sauf à disperser un peu de sagesse d’une vie passée», ou «Si vous avez entre 60 et 80 ans, vous faites probablement partie de la génération la plus privilégiée de l’histoire de la Suisse.»