«L'uniforme qu’on veut imposer à la femme musulmane est contre les droits humains»

«Ce oui qui traverse tous les partis est un non envers une idéologie totalitaire, qui n’a pas de place dans une démocratie», a dit l’essayiste et fondatrice du Forum pour un islam progressiste Saïda Keller-Messahli à Keystone-ATS. Et je pense que ce signal va être très bien compris en Suisse comme à l’étranger.»

«Toutes les personnes qui ont dit oui ont perçu que cet uniforme qu’on veut imposer à la femme musulmane est contre les droits humains», a-t-elle poursuivi. «Mais notre engagement ne prend pas fin aujourd’hui.»

Le malaise en ce qui concerne l’islam organisé en Suisse est grand, selon la spécialiste. «Il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas. Il y a aussi une forme de censure: on n’a pas beaucoup le droit de critiquer haut et fort un islam politique. Les gens ont peur d’être traités de racistes ou d’islamophobes.»

Saïda Keller-Messahli, fondatrice du Forum pour un islam progressiste. KEYSTONE

Elle l’a observé depuis des années dans son activité politique. «Et il va falloir parler de ce malaise, discuter ouvertement de certaines questions, qui sont taboues, du djihadisme, de la radicalisation, de l’agressivité des islamistes.»

Saïda Keller-Messahli plaide pour davantage de transparence. «Cela permettra de ne pas alimenter du ressentiment.»