Armée suisse – Crash d’un avion de chasse: la série noire continue Un Tiger F-5 s’est écrasé ce mercredi en Suisse centrale. Le pilote a pu s’éjecter. Retour sur les accidents qui ont marqué la grande muette. Florent Quiquerez

Le lieu de l’accident du Tiger F-5 dans la région de Melchsee-Frutt (OW). keystone-sda.ch

Un avion de combat de type Tiger F-5 de l’armée suisse s’est écrasé ce mercredi vers 9 h dans la région de Melchsee-Frutt (OW) au-dessus d’une zone inhabitée. Le pilote, qui a pu s’éjecter, n’a pas été blessé, indique le Département de la défense (DDPS). L’avion avait décollé de Payerne (VD) pour un vol d’entraînement. La justice militaire a ouvert une enquête.

L’armée suisse dispose de 26 F-5 Tiger. Acquis en 1978, ils sont désormais obsolètes et ne peuvent voler que de jour et par temps clair, et ne servent plus qu’à l’instruction. L’accident de jour est le dernier d’une longue série pour l’armée. Retour sur les accidents les plus graves de ces dix dernières années.

Septembre 2017

Un PC-7 d’entraînement s’écrase au Schreckhorn, dans les Alpes bernoises. Le pilote, très expérimenté, effectuait un vol aller-retour de Payerne (VD) à Locarno. Il n’a pas survécu.

Septembre 2016

Un hélicoptère de type Super Puma s’écrase tout près de l’Hospice du Saint-Gothard après avoir heurté un câble électrique. Les deux pilotes perdent la vie et un assistant de vol est grièvement blessé.

Août 2016

Un F/A-18 s’écrase dans la région du Susten, à cheval sur les cantons de Berne et d’Uri, quelques minutes après avoir décollé de la base de Meiringen (BE). Le pilote, un Vaudois de 27 ans encore en formation, a perdu la vie.

Juin 2016

Un Tiger F-5 de la Patrouille suisse s’écrase au nord des Pays-Bas, près de la base aérienne de Leeuwarden. Le pilote a pu s’éjecter. Il est sain et sauf.

Octobre 2015

Un F/A-18 s’écrase dans une zone d’exercice inhabitée dans le département du Doubs, en France. L’accident n’a pas fait de victime. Le pilote, qui a pu s’éjecter, est blessé.

Octobre 2013

Un F/A-18 s’écrase contre une falaise près d’Alpnachstad (OW). Le pilote et son passager, un médecin de l’Institut de médecine aéronautique, sont tués.

Mars 2011

Un hélicoptère Super Puma de l’armée suisse s’écrase dans le Maderanertal (UR). Les trois occupants, dont les deux pilotes militaires, sont blessés.

