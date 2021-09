Commentaire - hockey sur glace - Crash-test grandeur nature en milieu confiné

Les vilaines courbes des cas de Covid et des hospitalisations ont envahi nos vies depuis bien trop longtemps et, quand c’est à la hausse, c’est mauvais signe pour tout le monde. Le Conseil fédéral se tâte pour savoir s’il faudra faire valoir son pass sanitaire pour entrer dans un bistrot, un musée ou un cinéma. Des questions que les clubs sportifs professionnels du pays ne se posent plus. Le foot a le droit de remplir ses enceintes à pleine capacité, mais elles sont à l’air libre. Dès ce mardi, ce sont les patinoires qui se rempliront, dans un endroit clos.

A lire: Petr Svoboda: «Nous traitons les gens extrêmement bien au LHC»

Comment vont réagir les foules? Les fans romands du ballon rond, même s’ils sont historiquement moins à se mobiliser que de l’autre côté de la Sarine, ont peiné à se mobiliser depuis le retour aux affaires. Les résultats sportifs n’expliquent pas tout: le QR code en retient bon nombre devant la TV.

Un peu plus de 5000 en moyenne à Lausanne dans une Tuilière pourtant toute neuve, 4000 bien comptés à Sion, 3639 au Stade de Genève, et c’est tout, quand un match Lucerne-YB attire plus de 13’000 personnes. À Saint-Jacques – pour des affiches de rêve – deux fois 30’000 paires d’yeux sont allés voir le FC Bâle puis l’équipe de Suisse en l’espace de quelques jours. Sans bond des contaminations pour l’instant.

«Les résultats sportifs n’expliquent pas tout: le QR code retient bon nombre de fans du ballon rond devant la TV.»

Le hockey fait davantage recette depuis des années en Suisse romande. Il sera intéressant de voir si la tendance est aussi décevante dans les arénas modernes de Lausanne à Fribourg, en passant par Bienne, Ajoie et espérons bientôt Genève. En prime, les autorités voient là s’offrir un test grandeur nature du certificat Covid.

Les gens guéris, vaccinés ou testés négatifs il y a moins de septante-deux heures s’infectent-ils entre eux et en masse en milieu confiné? Les suiveurs du hockey vont passer au crash-test.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.