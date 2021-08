Portrait d’André Hahne – Créateur balzacien et bassiste au long cours Le musicien lausannois qui arpentait le monde imagine d’autres voyages dans le Nord vaudois. Corinne Jaquiéry

Lausanne, le 23 août 2021. André Hahne, bassiste et fondateur du festival yverdonnois Nova Jazz. Vanessa Cardoso/24 HEURES

Comme un oiseau écrasé en plein vol sur une vitre. L’image est forte, mais elle dit bien ce qu’a ressenti André Hahne quand il a dû annuler plus de septante concerts prévus entre 2020 et 2021 en Chine, au Japon et en Russie. «J’aime les tournées et les rencontres qu’on y fait. Je vis pour ça. On quitte le quotidien pour n’être que musique. Du matin jusqu’au soir et jusqu’au matin suivant.»

«Sans public, la musique n’aurait pas de sens. Ce qui me nourrit, c’est le partage et la découverte.» André Hahne

Plusieurs semaines de voyage musical à l’étranger, avec deux ou trois heures de sommeil par nuit, le ressourcent «totalement», affirme le bassiste. «Sans public, la musique n’aurait pas de sens. Ce qui me nourrit, c’est le partage et la découverte. Pour moi, la tournée idéale est un concert tous les soirs. Mes collègues réclament des pauses plus longues, mais cela ne tiendrait pas la route financièrement.» Avec son groupe 60 Miles, il partagera la musique le 4 septembre à Mathod.