Aide d’urgence Covid-19 – Création d’un fonds de soutien à Gland La Municipalité propose d’allouer un montant de 600’000 francs pour des aides économiques, sociales et culturelles. Yves Merz

Isabelle Monney, municipale des Affaires sociales à Gland, explique qu’un des buts du fonds de soutien est d’éviter que de nouvelles personnes ne se retrouvent à l’aide sociale. VANESSA CARDOSO/24 HEURES

«L’idée est d’aider tous les cas qui passent entre les mailles du filet de protection de la Confédération et du Canton. Nous essayerons de n’oublier personne», a déclaré Gilles Davoine, le grand argentier de la Ville de Gland, en conférence de presse. Concrètement, la Municipalité propose de créer un fonds de soutien d’urgence doté de 600’000 francs, avec un règlement d’application et une commission d’évaluation des requêtes. Le Conseil communal se prononcera jeudi.

Dans le domaine social, le but du fonds sera d’accorder un soutien financier aux personnes qui ne sont pas déjà assistées par des aides sociales. «On ne va donner de l’argent, mais on va analyser chaque cas afin de prévenir la précarisation et l’endettement, par exemple en payant les factures d’arriérés de loyer, d’assurance ou de frais dentaires», précise Isabelle Monney, municipale. Les associations d’action sociale seront sollicitées pour identifier les situations difficiles et accompagner les personnes dans leur demande d’aide auprès de la Ville.

Les mesures d’aide à l’économie concerneront les entreprises, les indépendants, les institutions culturelles, les artistes, les associations sportives et autres structures de tout type, «précieuses pour la Ville par leur profil d’activités». Le soutien prendra la forme de transferts d’argent non remboursables. La Municipalité envisage aussi de financer des campagnes publicitaires pour promouvoir le commerce local et pour inciter les gens à acheter des bons WelQome valables à Gland.