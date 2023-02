Sortir ce week-end – Création lyrique, toiles au Palace ou arbres en scène Parmi les propositions de cette fin de semaine, du classique avec «Triptyque», de René Falquet et François Debluë, qui unit trois destins de femmes. Matthieu Chenal

René Falquet. PAULINE STAUFFER

Ce jeudi à la salle Paderewski de Lausanne, René Falquet remet en scène la figure d’Ellida, cette femme rongée par le deuil de son époux disparu en mer. Inspiré par le drame d’Ibsen, le compositeur vaudois avait demandé à François Debluë d’en tirer un livret pour son opéra de chambre «La Dame de la mer», créé à l’Oriental de Vevey en 2018. La créatrice du rôle, Hélène Pelourdeau, vient en chanter – par cœur – une version très condensée accompagnée d’un piano (Virginie Falquet), d’une clarinette (Jean-Samuel Racine) et d’un récitant (Matthias Geissbuehler).

Pour compléter ce «best of» de son opéra, René Falquet a souhaité mettre en musique un recueil de François Debluë, «Judith et Holopherne», dont Eric Gaudibert avait déjà tiré un puissant mélodrame dans les années 90. «D’un homme endormi / les yeux grands ouverts / aisément tu triomphes». Ainsi François Debluë résume la vengeance de Judith, allant courtiser puis assassiner l’ennemi qui avait tué son mari. Une marche funèbre au piano sous-tendra la voix d’Hélène Pelourdeau.

«Voilà trois figures féminines à trois époques, biblique, antique et romantique, qui ont toutes connu le malheur et se recréent une vie malgré lui.» René Falquet, compositeur

Sur proposition du poète cette fois, le compositeur s’est vu confier les vers inédits d’un troisième dialogue, inspiré des «Métamorphoses» d’Ovide, décrivant l’amour d’Écho pour Narcisse. On retrouve ici la formule pour soprano (Écho) et récitant (Narcisse), le piano répondant aux vocalises de la clarinette basse. Sans que cela soit prémédité, René Falquet est ravi de ce «Triptyque»: «Voilà trois figures féminines à trois époques, biblique, antique et romantique, qui ont toutes connu le malheur et se recréent une vie malgré lui.»

Les autres sorties du week-end

Trio Salieca

Formé par Amandine Savary, piano, Jack Liebeck, violon, et Thomas Carroll, violoncelle, le Trio Salieca arpente les chemins enchanteurs du «Trio» de Ravel et du «2e Trio» de Dvorák, et fait découvrir la «Phantasie» du compositeur anglais John Ireland du début du XXe siècle. MCH

HEMU choral

L’orchestre et le chœur de la Haute École de musique de Lausanne réunis sous la conduite de Kaspar Zehnder, cela représente 240 musiciens pour interpréter «Les Sept paroles du Christ en Croix» de César Franck. Puis l’orgue viendra remplacer les chanteurs pour la «Symphonie nº 3» de Saint-Saëns. MCH

Souffleurs alpins

Reeds in motion Reza Kaviani

À l’occasion de la parution de l’album «Jeux d’air», palpitant de transcriptions de musiques françaises, Reeds in motion est l’invité de la Guilde de la musique de chambre. L’assemblage du hautbois, du saxophone, de la clarinette, de la clarinette basse et du basson fait merveille. MCH

Villars intime

Les Classiques de Villars reprennent leurs activités durant la semaine des relâches vaudoises. Le festival programmé par Mark Drobinsky se déroulera sans orchestre russe, mais la musique de chambre et une touche de jazz seront à l’honneur. Au concert d’ouverture, le violoncelliste s’associe au Quatuor Elysée pour l’étonnante transcription de la «Sonate à Kreutzer» de Beethoven. MCH

Des toiles au Palace

Les grands formats d’Andrea Dora Wolfskämpf, aussi physiques dans le geste que sensoriels dans l’esprit, ont trouvé un espace à leur mesure dans les salles du Petit Palais, dépendance du Montreux Palace. L’artiste, née en Allemagne et désormais installée sur la Riviera, laisse ses ressentis et impulsions surgir sur la toile comme autant de traits et de plages colorées traduisant l’intensité de l’existence. Et, dit-elle, «le charme impénétrable de l’incertitude». FMI

Ganesh Geymeier

Ganesh Geymeier. CELLA FLORIAN/VQH

Soirée expérimentale qui double les solos au Raisin de Bussigny pour un public désireux d’élargir son horizon et d’écarquiller ses oreilles. D’abord avec le saxophoniste Ganesh Geymeier, souffleur épris de voyages, de «field recordings», mais que l’on a aussi entendu récemment en dialogue avec la pianiste Marie Krüttli. Le Prix suisse de musique 2018 se lance cette fois en solitaire, tout comme Sébastien Pittet qui, sous le nom de Wanu, explore les potentialités de la guitare basse au travers de paysages sonores atmosphériques, oniriques et intimistes. BSE

Live in Vevey

Le bassiste et guitariste Laurent Meteau s’installe dans le foyer du Théâtre de l’Oriental avec deux projets différents: un trio créé spécialement pour l’occasion (avec le claviériste zurichois Phillipp Schlotter et le contrebassiste allemand David Helm), et son groupe Dynamo, qui existe depuis 2017. Le trio joue encore jeudi et Dynamo, quartet beaucoup plus rock et électrique, prend le relais vendredi et samedi avec le batteur Lionel Friedli, le saxophoniste et clarinettiste Nils Fischer et le pianiste Colin Vallon. BSE

Forêt imaginaire

Le Lausannois Julien Mages poursuit son travail autour de notre rapport au vivant à travers sa nouvelle création «Arbres». Une exploration sensorielle et une forêt imaginaire à découvrir dans le foyer du TBB. GCO

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.