Création numérique – Vaud soutient deux jeux vidéo à hauteur de 35’000 francs Un jeu d’action-aventure et un jeu de plateforme 2D remportent l’appel à projets 2023 pour la création de jeux vidéo du Canton. Julie Collet

Lausanne, le 24 août 2023. Avec «Beyond the Chasm», Monkey Factory Sàrl obtient pour la troisième fois le soutien de l’État de Vaud à la création de jeux vidéo. La société avait déjà été primée en 2020, puis en 2021 pour le développement de son jeu vidéo «Wild Planet». Ici, Yilmaz Spyczak, Vladislav Lukyantsev et Macéo Bonnet dans leur espace de coworking T19B. 24heures/Odile Meylan

Imaginez-vous vivre sur une île isolée. Vous devez gérer vos récoltes et développer des infrastructures sans oublier de garder un œil sur les nombreuses créatures qui vous entourent. Bienvenue dans «Beyond the Chasm». Ou peut-être préférerez-vous devenir un «transporteur de pousse», un petit être secret délivrant des bourgeons d’arbres dans l’univers végétal et fantastique de «Looking for Imago». Quel que soit votre choix, il va falloir un peu de patience avant de pouvoir appuyer sur la touche play; ces deux jeux vidéo étant en cours de production.

Afin qu’ils puissent apparaître un jour sur vos écrans, ils bénéficient tous les deux du soutient de l’État à la création de jeux vidéo développés dans le canton. «Beyond the Chasm», un jeu d’action-aventure de l’entreprise Monkey Factory Sàrl, à hauteur de 20’000 francs, et «Looking for Imago», un jeu de plateforme 2D du studio Adolio Games, à hauteur de 15’000 francs. Ces montants serviront aux deux entreprises à franchir de nouvelles étapes de travail.

«Ces fonds vont nous permettre de terminer la phase de préproduction du jeu en nous y consacrant à 100% sans avoir besoin d’un travail alimentaire à côté», réagit Vladislav Lukyantsev, fondateur de Monkey Factory Sàrl. En parallèle, la société finalise la création de «Wild Planet», un jeu d’exploration et de survie qui avait déjà gagné des fonds en 2020 et 2021. Sa sortie est prévue en 2024.

Treize jeux primés en cinq ans

Cette subvention à la création numérique existe depuis 2019. Elle est dotée de 50’000 francs et pilotée par le Service des affaires culturelles (SERAC). Pour espérer remporter une partie de cette somme, il faut que le projet de création de jeu vidéo se démarque par «son originalité, son innovation technique, sa créativité artistique, son game design, sa conception graphique/sonore, sa narration, son architecture», mais aussi par «sa stratégie de commercialisation et son potentiel de développement».

«Le bilan après cinq ans est extrêmement positif. Vaud est le premier canton à soutenir la création de jeux vidéo et à reconnaître ces objets comme des biens culturels. La bourse amène de la visibilité aux projets, qu’ils soient en phase de préproduction, de production ou de postproduction. Je constate une richesse évidente dans ce domaine sur notre territoire», analyse Veronica Tracchia, responsable de l’unité Création et diffusion du SERAC et présidente du jury de spécialistes.

«Looking for Imago», «Wild Planet» ainsi que onze autres jeux primés depuis le lancement du dispositif en 2019 peuvent être testés sur le stand de l’État de Vaud durant les Numerik Games, du 25 au 27 août, à Yverdon-les-Bains

