Il était une fois l’histoire d’un canton à la croissance explosive. Qui accueille sur son territoire les multinationales les plus prestigieuses, attirant une main-d’œuvre qualifiée toujours plus internationale, toujours plus moderne. Le ski en hiver, le lac en été, c’est formidable! Venez travailler chez nous messieurs dames. Par contre, avec vos enfants, débrouillez-vous… Nous n’avons pas les moyens de les garder.

Pourquoi ce retard? Parce que les garderies et structures parascolaires ne dépendent pas du canton mais des communes, réunies dans des réseaux depuis 2006. Pour qui construire des crèches et des cantines n’est pas toujours une priorité. Sans parler des difficultés à collaborer entre elles, certaines souhaitant prendre les devants, et d’autres considérant que les femmes au foyer sont tout aussi efficaces.

Le résultat est confus, voire catastrophique: un millefeuille de structures aux tarifs et aux moyens différents, qui ne sont pas toujours à l’écoute des parents désespérés.

Dans un canton où les citoyens sont de plus en plus mobiles et actifs, y compris dans les régions rurales, construire des crèches devrait être une priorité de service public. Le fédéralisme a souvent du bon. Mais dans ce cas, les communes sont dépassées. Sur la question, beaucoup le pensent sans oser le dire tout haut: c’est le Canton qui devrait piloter l’accueil de jour sur son territoire en harmonisant les pratiques, en développant une vision plus large et en y mettant les moyens. Nos enfants le méritent!

Marie Maurisse est journaliste société à la rubrique Vaudoise. Active depuis près de 15 ans dans le domaine et spécialisée dans l'enquête, elle a cofondé le média spécialisé Gotham City, réalisé plusieurs documentaires et écrit deux livres. Plus d'infos @mariemaurisse

