Décision du Grand Conseil – Crédit de 2,5 millions pour la route Aigle – Le Sépey accepté Conséquence d’un des plus grands glissements de terrain du canton, la déformation de la route sera rectifiée.

Le tronçon concerné se trouve dans la région des Diablerets (photo d’illustration). Keystone/ANTHONY ANEX

Le Grand Conseil vaudois a accepté mercredi une demande de crédit d’étude de 2,5 millions de francs du Conseil d’État pour reconstruire une partie de la route entre Aigle et Le Sépey. Le tronçon concerné, long d’environ 1,1 km, se trouve dans le secteur du glissement de terrain de la Frasse, sur la commune d’Ormont-Dessous, dans la région des Diablerets.

«Les mouvements du terrain ont fortement déformé et même déplacé la route qui traverse ce secteur; la visibilité et la sécurité sont problématiques», a justifié le gouvernement. Le crédit sollicité permettra de conduire les différentes études pour réhabiliter ce tronçon et servira de base au crédit d’ouvrage.

Ce crédit a été accepté par 97 oui, sept abstentions et aucun refus.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.