Défaut du fonds spéculatif Archegos – Deuxième coup dur pour Credit Suisse En moins d’un mois, après l’affaire Greensill, la banque suisse doit gérer un nouveau revers financier dont l’ampleur est annoncée «importante». Olivier Wurlod

Suite à son avertissement sur profit, Credit Suisse a vécu une journée boursière infernale . Lundi à la clôture, son action a terminé sur une baisse de 13,83 % à 10,74 francs. Keystone

L’alerte est tombée lundi matin peu avant l’ouverture des marchés en Suisse et en Europe. En quelques lignes, Credit Suisse annonce être en train de retirer, comme d’autres banques, ses positions au sein d’un important fonds spéculatif. Basé aux États-Unis, ce dernier ne serait plus capable de répondre aux demandes d’appels de marge de ses prêteurs.

«Bien qu’il soit prématuré à l’heure actuelle de quantifier l’ampleur exacte de la perte résultant de cette sortie, elle pourrait être très importante et matérielle pour nos résultats du premier trimestre et cela malgré les tendances positives annoncées dans notre déclaration commerciale au début du mois», avertit l’établissement bancaire sans donner plus de détail.