Banque helvétique – Credit Suisse est en chute libre à la Bourse Le titre de l’institution s’est déprécié de près de moitié depuis le début de l’année, indique vendredi le groupe.

L’établissement serait en discussions depuis plusieurs semaines avec de gros investisseurs en vue d’une augmentation de capital à hauteur de plusieurs milliards. (Photo d’illustration) KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

L’action Credit Suisse était vouée aux gémonies boursières vendredi, poursuivant le chemin de croix entamé la veille après de nouvelles rumeurs, concernant cette fois une hausse de capital de plusieurs milliards.

Sur le coup de 11h, la nominative Credit Suisse s’enfonçait de près de 5,9% par rapport à son cours de clôture de la veille déjà historiquement bas, à 4,37 francs, après avoir plongé dans les premiers échanges à 4,26 francs, dans un SMI en repli de 0,98%.

Depuis le début de l’année, le titre s’est ainsi déprécié de près de moitié. À titre de comparaison, l’action du principal rival UBS – en repli de 1,4% à 15,03 francs vendredi – a perdu sur la même période moins de 10% de sa valeur.

Jeudi après-midi, Reuters avait indiqué que le numéro deux bancaire helvétique, que les difficultés récurrentes ont amené à entreprendre une vaste réorganisation, était en discussions depuis plusieurs semaines avec de gros investisseurs en vue d’une augmentation de capital à hauteur de plusieurs milliards, selon des sources proches du dossier.

Sollicitée par AWP, la direction de la banque aux deux voiles avait alors rappelé qu’un point de situation sur l’orientation stratégique serait présenté avec les chiffres du troisième trimestre, c’est-à-dire le 27 octobre. «Il serait prématuré de communiquer d’éventuels résultats avant cette date», a insisté une porte-parole.

Dilution significative en vue

En juillet, le nouveau directeur général (CEO) du groupe Ulrich Körner avait expliqué que la banque aux deux voiles était à la recherche d’une solution pour ses activités de crédits titrisés (Securitized Products Group), dont le volume pourrait atteindre 2,5 milliards de dollars, selon des estimations relayées par Christian Schmidiger, analyste auprès de la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

Une éventuelle vente de SPG et la réduction des risques dans le bilan se traduiraient par un manque de jusqu’à 4 milliards de francs pour la restructuration annoncée, les projets de croissance et la constitution de fonds propres, ce qui, avec une capitalisation boursière d’environ 12 milliards, signifierait une dilution significative pour les actionnaires existants, signale la ZKB.

Depuis que la direction de la banque en difficulté a promis, dans le sillage de son changement de patron fin juillet, un point de situation sur sa stratégie avec la publication de son troisième partiel, les rumeurs ont repris de plus belle. Les spéculations diverses et variées circulent, notamment autour de l’avenir de la banque d’affaires et d’une importante réduction des effectifs.

Pas plus tard que jeudi matin, le Financial Times (FT) avait indiqué que Credit Suisse envisageait de partager sa division de banque d’affaires en trois unités distinctes, une opération permettant la vente des activités rentables justement dans l’optique d’éviter une augmentation de capital.

La machine à rumeurs s’emballe

La partition se ferait selon un modèle impliquant trois unités: l’activité de conseil du groupe, dont la séparation pourrait intervenir ultérieurement, une banque de défaisance gérant les actifs risqués destinés à la vente et le reste des affaires de la division, affirmait le quotidien britannique, citant des sources proches du dossier.

À l’époque de l’ancien directeur général Tidjane Thiam, le numéro deux bancaire helvétique avait déjà mis en place une division de défaisance, la Strategic Resolution Unit (SRU), qui réunissait sous le même toit les activités de l’entreprise non rentables ou devant être cédées pour d’autres raisons.

Début septembre, la Sonntagszeitung avait déjà évoqué un large démantèlement de la banque d’affaires de Credit Suisse. Selon un scénario provisoire qui serait discuté au sein du conseil d’administration de l’établissement zurichois, quelque 5000 emplois pourraient être biffés dans le cadre de cette restructuration.

La semaine dernière, Bloomberg indiquait que la banque aux deux voiles envisageait de déployer à nouveau son activité américaine de banque d’affaires sous le nom «First Boston», reprenant le nom de l’entité rachetée au milieu des années 90. La marque «Credit Suisse First Boston» avait été abandonnée en 2006.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.