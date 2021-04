Fonds Greensill et Archegos – Credit Suisse fait le ménage après les récentes affaires Le numéro deux bancaire helvétique se sépare de haut-dirigeants après la débâcle des fonds Greensill et Archegos.

La banque aux deux voiles risque une perte avant impôts de 900 millions de francs au premier trimestre. KEYSTONE

Départs de haut-dirigeants, coupe dans les bonus et lancement de deux enquêtes: Credit Suisse prend le taureau par les cornes après la débâcle des fonds Greensill et Archegos. Dans le viseur après ces deux affaires, le chef de la banque d’affaires Brian Chin et la responsable du risque et de la conformité Lara Warner vont quitter leur poste.

Ces difficultés vont entraîner une perte avant impôts de 900 millions de francs au premier trimestre. Le résultat comprendra une charge de 4,4 milliards de francs liée à Archegos. Dans ce contexte difficile, Credit Suisse a décidé de suspendre son programme de rachat d’actions.

Le numéro deux bancaire helvétique a d’ores et déjà nommé la personne qui prendra la tête de la banque d’affaires, à savoir Christian Meissner, qui codirigeait jusqu’ici l’activité de conseil banque d’affaires auprès la division de gestion de fortune internationale de Credit Suisse, indique mardi la grande banque. Il rejoint la direction générale du groupe.

Joachim Oechslin assurera par intérim la direction du risque. Il est rappelé à ce poste qu’il a assumé entre 2014 et 2019, avant de devenir secrétaire général et conseiller senior auprès de la direction. La responsabilité de la conformité sera confiée à une deuxième personne, Thomas Grotzer, également nommé à titre intérimaire. Thomas Grotzer est chef juridique de Credit Suisse (Suisse) depuis 2016.

Bonus retirés

Le conseil d’administration de la banque aux deux voiles semble avoir pris en considération les critiques émises par des actionnaires, principalement Harris Associates, autour de la rémunération des responsables. Dans l’oeil du cyclone, le président Urs Rohner va renoncer à une rémunération de 1,5 million de francs. La proposition de bonus pour les membres de la direction générale a été retirée de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 30 avril.

Les actionnaires devront se prononcer sur un dividende réduit à 0,10 franc par action, puisé à parts égales dans les bénéfices et dans les réserves de capital. L’établissement avait proposé initialement une rémunération de 0,2926 franc par titre.

Credit Suisse annonce par ailleurs deux enquêtes menées par des auditeurs externes autour de la débâcle des fonds Greensill et des fonds spéculatifs Archegos. En attendant les résultats de ces investigations, le conseil d’administration propose de retirer de l’ordre du jour de l’assemblée le point sur la décharge à la direction et aux administrateurs.

ATS

