Banque – Credit Suisse va supprimer des filiales en Suisse Credit Suisse réduit drastiquement la voilure, notamment en Argovie. La banque va supprimer 37 succursales et veut économiser 100 millions de francs d’ici à 2022. Il y aura des postes supprimés.

Credit Suisse poursuit sa restructuration. KEYSTONE

Credit Suisse veut réduire le nombre de succursales dans le pays et va fusionner ses activités avec sa filiale Neue Aargauer Bank (NAB). Les suppressions de postes ne pourront pas être évitées, a averti la banque. Le programme devrait permettre de générer des économies de 100 millions de francs d’ici 2022.

Afin de réduire les coûts, le groupe veut réunir les activités de sa filiale Neue Aargauer Bank (NAB) avec celles de Credit Suisse pour unifier sa présence en Argovie dans un seul établissement. L’objectif est d’éliminer les doublons dans les structures, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

D’une trentaine de succursales, le réseau ne devrait en compter plus qu’une douzaine en Argovie. Les clients seront transférés chez Credit Suisse. L’Argovie sera l’une des trois plus grandes régions de la division suisse.

Plus que 109 succursales au lieu de 146

Depuis 1994, NAB appartient majoritairement à Credit Suisse, employant quelque 530 collaborateurs (temps pleins) et gérant près de 19 milliards de francs d’actifs. Les suppressions de postes sont «inévitables», mais aucun nombre précis n’est indiqué par la banque. Un plan social existe et doit permettre de trouver des «solutions internes ou externes pour le plus grand nombre possible de collaborateurs concernés».

La fusion avec la filiale argovienne s’inscrit dans le cadre de la restructuration des activités suisses de la banque, qui souhaite conserver un réseau de 109 succursales à terme dans le pays, contre 146 actuellement.

Changements d’habitudes de la clientèle

L’essor de la banque en ligne, dont l’utilisation a progressé de 40% ces deux dernières années et de la banque mobile, qui a plus que doublé chez Credit Suisse, explique la volonté du groupe de réduire le nombre de succursales, les visites y étant de moins en moins nombreuses.

L’opération devrait être effective fin novembre et finalisée au second trimestre 2021, sous réserve de l’accord de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma). Des frais de restructuration uniques sont attendus à quelque 75 millions de francs.

Une fois la fusion conclue, Roberto Belci, jusqu’ici responsable de la banque privée, de la clientèle privée et d’entreprises et membre du directoire de NAB, assumera la direction de la banque privée ainsi que la responsabilité pour l’ensemble de la région Argovie.

L’actuel patron de NAB, Roland Herrmann, quitte l’établissement et remettra la responsabilité opérationnelle de l’intégration à Roger Suter, qui reprendra après la fusion son poste de responsable de la région Suisse centrale de la banque aux deux voiles.

Une partie des économies réalisée sera réinvestie à moyen terme dans «le conseil, les nouvelles solutions, la numérisation et sa présence sur le marché». Une nouvelle offre de banque numérique doit être lancée fin octobre.

Les réductions de coûts générées par la fusion avec NAB s’inscrivent dans le cadre des objectifs globaux pour l’ensemble du groupe dès 2022, qui visent des économies totales d’environ 400 millions de francs, selon les annonces de la banque fin juillet. Les frais de restructuration font quant à eux partie des frais totaux de 300-400 millions.

ATS/NXP