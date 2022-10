Banque en crise – Credit Suisse vend sa participation dans l’espagnol Allfunds Le numéro deux bancaire helvétique cède ses parts dans la fintech espagnole et tente ainsi de rassurer les marchés sur l’état de ses finances.

Après finalisation de la transaction, Credit Suisse ne détiendra plus aucune action Allfunds. KEYSTONE/Alexandra Wey

Credit Suisse poursuit sa restructuration. La grande banque, qui traverse une passe difficile, a annoncé jeudi après la clôture boursière la vente de sa participation de 8,6% dans la fintech espagnole Allfunds. Celle-ci avait dernièrement une valeur d’environ 380 millions d’euros.

Le numéro deux bancaire helvétique peut ainsi rassurer quelque peu les marchés par rapport à l’état de ses finances. Les quelque 54 millions d’actions Allfunds seront vendues dans le cadre d’une procédure accélérée de constitution du livre d’ordres.



Rumeurs persistantes

Après finalisation de la transaction, Credit Suisse ne détiendra plus aucune action Allfunds. Cette cession ne surprend pas: ces derniers temps, plusieurs articles de presse avaient relayé des spéculations à ce sujet.

La banque aux deux voiles présentera les résultats de son examen stratégique le 27 octobre en même temps que ses chiffres trimestriels.

Les rumeurs persistantes parlent de cessions dans tous les secteurs d’activités, et le flou règne sur le nombre de suppressions d’emplois et sur le besoin en capitaux frais. Jusqu’ici, rien de concret n’a filtré, à l’exception de la confirmation par la banque de la cession de l’hôtel Savoy à la Paradeplatz de Zurich et, maintenant, celle de sa participation dans Allfunds.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.