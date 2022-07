Réseaux sociaux – Créer du contenu TikTok permet rarement d’en vivre Dégager un véritable salaire en publiant des vidéos sur TikTok est difficile. Multiplier les canaux de revenus est essentiel pour se professionnaliser. Océane Herrero - «Le Figaro»

«C’est un milieu idéalisé, mais avec beaucoup d’inégalités et de précarité», affirme une bonne connaisseuse du secteur. KEYSTONE

Matteo Rivellini avait 18 ans quand il a commencé à publier ses blagues puis ses caméras cachées et ses micros-trottoirs filmés dans les rues de Lyon sur TikTok. C’était en 2019, avant l’émergence du coronavirus, avant les confinements, et donc avant l’explosion de cette plateforme qui dépasse désormais le milliard d’utilisateurs et d’utilisatrices dans le monde.