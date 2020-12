Bien-être – Créer son bureau à la maison, mode d’emploi Mal au dos ou aux yeux, fatigue extrême, irritabilité au max? Le télétravail peut faire mal. Pour minimiser les soucis liés au home office, on suit les recommandations des pros. Julien Pidoux

Première étape pour bien télétravailler: trouver dans quelle pièce s’installer. Et réaliser que - parfois - on n’a pas trop de choix. Anete Lusina / Unsplash

Avec la généralisation du télétravail, les contacts informels avec les collègues ont dû se réinventer eux aussi. Chez Femina, on a trouvé une parade: un groupe de discussion intitulé «la machine à café». C’est là, au détour d’un commentaire sur la dernière vidéo de Kylie Minogue, que les choses ont commencé à s’enflammer. Une collègue demandait les astuces de chacun pour améliorer le confort du home office et ce fut le déluge de conseils, de bricolages, d’autres remarques de collègues qui se plaignaient d’avoir mal aux yeux, aux fesses, au dos, au poignet… car si on commence à mettre en avant les gains de productivité du télétravail (+13%, selon une étude de l’Université de Stanford), ses dégâts potentiels sur notre santé - physique comme mentale - sont tout aussi importants.