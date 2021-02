Chronique d’intempéries – Creux-de-champ, théâtre des caprices de la nature L’avalanche qui s’est déclenchée jeudi dans le cirque rocheux des Diablerets n’est de loin pas une première. David Genillard

En 1981, deux avalanches dévalent sur le col du Pillon qui se trouve recouvert de 6 m de neige et sur Creux-de-Champ, à trois jours d’intervalle. Archives 24 heures

L’endroit aurait sans doute inspiré les plus grands artistes romantiques. Avec son décor dramatique, splendide et menaçant, Creux-de-Champ a des allures de locus terribilis chères à Turner, Friedrich ou Byron. Théâtre de nombreuses tempêtes – dont un orage phénomène le 24 juin qui pousse la Grande Eau hors de son lit –, ce cirque rocheux est aussi connu pour ses avalanches. Celle de jeudi dernier n’est que la dernière d’une longue série. Le programme national de recherche lié aux «Changements climatiques et catastrophes naturelles» bouclé en 1997 par le Fonds national suisse de la recherche scientifique en recense de nombreuses.