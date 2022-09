Drame à Nendaz (VS) – Crime du molok: une Vaudoise reconnue coupable d’assassinat Accusée d’avoir empoisonné et tué sa mère, une quinquagénaire a été condamnée à une peine de six ans de prison. DÉVELOPPEMENT SUIT

Le molok dans lequel avait été déposé le corps de la victime. Nendaz, le 23 octobre 2017. KEYSTONE/Olivier Maire

La quinquagénaire accusée d’avoir empoisonné et tué sa mère à Nendaz (VS) puis d’en avoir déposé le corps dans un container à ordures a été reconnue coupable de tentative d’assassinat et d’assassinat. Elle a été condamnée à une peine de six ans de prison sous déduction de la détention avant jugement.

Le tribunal du IIe arrondissement, siégeant pour le district de Conthey, a également astreint la prévenue au suivi d’une mesure thérapeutique institutionnelle, indique-t-il mercredi dans un communiqué. La quinquagénaire est incarcérée en préventive depuis le 23 octobre 2017.

«En temps normal, c’est 20 ans qui devraient être requis; la faute est gravissime», avait indiqué lors du procès le procureur Ludovic Schmied, pour qui la culpabilité de la prévenue ne faisait aucun doute au vu du nombre de preuves scientifiques récoltées. Il avait toutefois requis six ans et demi de prison ferme et un traitement en institution fermée, soulignant la personnalité complexe de l’accusée – trois expertises ont conclu à un trouble psychique sévère.

La défense avait, elle, plaidé l’acquittement, estimant qu’«aucun des éléments techniques ne permet d’imputer l’empoisonnement et le décès de la mère à la fille». Contactée mercredi, l’avocate de la prévenue n’avait pas encore répondu aux sollicitations de Keystone-ATS.

ATS

