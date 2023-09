Criminalité organisée – Trafic de cocaïne démantelé dans le canton de Fribourg Un réseau établi depuis plusieurs années a été épinglé par la police cantonale. Cinq personnes ont été arrêtées suite à une enquête menée en 2022.

Selon la police fribourgeoise, les investigations ont montré qu’un grand nombre de jeunes adultes consomment de la cocaïne dans le district de la Singine (image symbolique). KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

La police cantonale fribourgeoise a démantelé un trafic de cocaïne établi depuis plusieurs années dans le district de la Singine. Cinq personnes ont été placées en détention préventive et plus de 110 dénoncées au Ministère public.

Suite à une enquête menée en 2022, la police a arrêté et incarcéré trois trafiquants présumés, âgés de 22, 23 et 25 ans, précise-t-elle mercredi dans un communiqué. Ils sont accusés d’avoir vendu environ 10,5 kg de cocaïne, 18,5 kg de marijuana, 5 kg de haschisch, 850 pilules d’ecstasy et 200 g de MDMA entre mars 2018 et octobre 2022.

49 perquisitions

Les deux autres personnes placées en détention provisoire, une femme de 21 ans et un homme de 23 ans, ont été prises en flagrant délit alors qu’ils transportaient 3 kg de cocaïne.

En tout, la police a effectué 49 perquisitions au cours desquelles plusieurs kilos de cocaïne ont été saisis ainsi que de petites quantités d’autres stupéfiants, quatre véhicules et 12’000 francs.

Selon la police, les investigations ont montré qu’un grand nombre de jeunes adultes de cette région consomment de la cocaïne.

ATS

