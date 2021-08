Super League – Saint-Gall-Sion - Cris de singe, insultes, démentis: un match vraiment nul

Accusations de racisme – Cris de singe, insultes, démentis: un match vraiment nul! Confusion la plus totale au terme du match Saint-Gall – Sion (1-1), samedi au Kybunpark: le gardien sédunois se plaint d’avoir été insulté, les Saint-Gallois dénoncent de «pures spéculations». La Swiss Football League annonce l’ouverture d’une procédure. Jean Ammann

Le président du FC Sion, Christian Constantin, console le gardien Timothy Fayulu: « ç a fait mal pour le gamin. On ne joue pas au foot pour terminer un match en pleurs.» KEYSTONE

On ne pleure pas lorsque son équipe arrache in extremis l’égalisation, on ne pleure pas dans un vestiaire, ce haut lieu de la virilité.

Et pourtant, samedi soir, si l’on en croit ses coéquipiers et l’entourage du club, le gardien du FC Sion était en larmes dans les travées du Kybunpark: Timothy Fayulu avait essuyé des insultes racistes, maculées des inévitables cris de singe qui, depuis des années, tombent comme un crachat des tribunes…

«Les fans derrière le but ont adressé des insultes racistes à notre gardien. Ils ont lancé des cris de singe. Il pleure maintenant», dénonce, devant les caméras de la télévision suisse alémanique, le capitaine du FC Sion, Serey Die. Il est venu interrompre l’interview du buteur saint-gallois Nicolas Lüchinger. Il montre sa peau, il clame sa fierté d’être africain.