Aménagement du territoire – Crissier refuse un nouveau projet de gros quartier La Commune voulait transformer un champ en nouveau centre immobilier, avec commerces et logements. Ce dossier En Chise a été rejeté dans les urnes. Dominique Botti

Terrain à bâtir situé entre l'administration communale et le quartier Oassis. Florian Cella/24Heures

La population de Crissier a rejeté ce dimanche en référendum un gros projet de nouveau quartier d’habitations. Le non au plan d’affectation En Chise l’a emporté dans les urnes par 1132 voix (53,9%) contre 930 voix favorables (44,28%) et 38 bulletins blancs. La participation a été de 35,43%, a indiqué ce dimanche la Commune. Le référendum avait été obtenu par le parti minoritaire Sauvegardons Crissier.

Le projet immobilier initial prévu sur la parcelle au cœur de la commune, évalué à 180 millions de francs, devait amener jusqu’à 1200 habitants et 600 emplois, comme il avait été présenté en 2016. Composé de 18 bâtiments, dont quatre de six étages, il devait comporter 20% de logements d’utilité publique, un parc de 5000 m2, 120 arbres, une place et des toits entièrement végétalisés.

Oppositions à la pelle

Au vu des tensions qu’il avait suscitées, le futur quartier avait été quelque peu raboté et adapté depuis sa présentation. Sa mise à l’enquête avait débouché sur plus de 400 oppositions à la fin 2020. Après validation d’un projet plus modeste, le Conseil communal avait dû se résoudre à le soumettre au vote populaire.

Le refus par les Crissirois du plan d’affectation En Chise lors de ce référendum a pour effet de maintenir une zone industrielle en vigueur. Elle permet aux propriétaires de déposer directement une demande de permis de construire pour un projet industriel ou artisanal, excluant tout projet de logements.

Tensions

Ce résultat met fin à une campagne tendue, sur les réseaux sociaux notamment. Les opposants revendiquaient un développement plus humain, issu d’une vraie démarche participative. Les partisans estimaient que le projet parvenait à allier intérêts économiques et exigences sociales et écologiques.

Dominique Botti est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 Heures, spécialisé dans les enquêtes de terrain, les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @dominiquebotti

