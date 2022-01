Nouvelle législature houleuse – Crissier subit une flambée de tensions et de démissions Cinq personnes sur six ont quitté le Service de l’urbanisme depuis l’arrivée d’un municipal acquis à «l’antidensification». D’autres frictions ont émergé. Chloé Din

À l’administration communale de Crissier, trois des cinq postes laissés vacants au service de l’urbanisme ont été repourvus. Florian Cella

C’est ce qui s’appelle une hémorragie. À Crissier, entre août et décembre dernier, le Service de l’urbanisme de la commune a reçu la démission de cinq de ses six collaborateurs, au point que de l’ancienne équipe, il ne reste plus que le chef de service.

«Le fait qu’autant de personnes quittent un service, c’est du jamais vu. La situation est d’autant plus difficile que les projets d’urbanisme sont nombreux et complexes à Crissier», observe Rémi Schweizer, conseiller communal au sein de l’entente de gauche RESOC (Regroupement écologique et social pour Crissier).