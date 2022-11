Il n’y a que les religieux qui pensent que les dieux sont immortels. D’ailleurs, quand ils consentent à se mouvoir parmi nous, incarnés et en short, on les dit «demi-dieux», pour expliquer par ce statut légèrement dégradé leurs errements, aléas, et leurs crépuscules scrutés si cruellement. Leurs vies sont un tout petit peu les nôtres, par procuration admirative ou agacée, publicitaire ou sportive.

Regardez l’Argentin et son pied gauche dans cette équipe inégale, ce sentiment d’inabouti. Observez le Brésilien et sa cheville gonflée, l’idée rampante d’une malédiction. Et puis, il y a le Portugais. Il est le plus stupéfiant d’entre eux. Sa vitesse et sa vista, le travail de force et de souplesse, son incroyable arrogance et son orgueil aussi, tout cela lui assurant une longévité folle à ce niveau. Mais il a 37 ans, et le temps érode les demi-dieux. À la niche, le vieux joueur?

Des larmes d’enfant lui viennent alors pendant l’hymne national. On peut railler la sentimentalité qui soudain affleure, mais permettez-moi d’en être complètement ému. Car malgré les 750 millions de personnes qui le suivent sur les réseaux, bien qu’il soit statistiquement l’homme le plus célèbre de cette planète, on ne sait presque rien de lui. On devine des duretés rentrées, oui, des solitudes terribles, jadis à Madère, la volonté qu’il eut d’en sortir et de devenir le plus merveilleux des joueurs de cette Terre. Mais que reste-t-il de ces douleurs, nuits et secrets de ce temps-là, lorsqu’il entre dans un stade et qu’on le regarde partout, même dans son propre pays, comme s’il allait jouer le match de trop? Il y a ce goût de cendres en lui, celles de son père et d’un de ses fils, cicatrices du seul sens des choses, de l’ombre de l’âme, si loin du numéro de vainqueur et du show hautain qui sont seulement des murailles sur le cœur.

Je suis de ceux qui détestent la meute quand elle rejette ce qu’elle aimait. Je n’oublie aucun des goals que je l’ai vu marquer, la stupéfaction, son génie volontaire vers le but, renversant les matches, courant plus vite, sautant plus haut, engueulant ses coéquipiers. Quand il a réussi ce penalty, l’autre jour, il a eu un sourire de gosse rassuré une demi-seconde, avant que le spectacle ne le reprenne. C’est futile, le football, sans doute. Évidemment, il y a des choses plus importantes. Cependant les étreintes et colères qu’il provoque nous rassemblent, et je ne pense pas que ce soit inutile.

Un jour de finale, il s’est blessé et un papillon s’est posé sur lui alors qu’il pleurait au milieu du terrain. Toute la magie du jeu, toute la morale des hommes était dans cette seconde, et pour en avoir été si souvent le sorcier, quel que soit son dernier destin en cette Coupe du monde, je dis mon respect à Cristiano Ronaldo.



