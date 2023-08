Critique musicale – Gstaad emporté par Puccini et Brahms Le Festival Menuhin a vécu un week-end de moments forts, avec l’opéra Tosca et un concert 100% Brahms dirigé par le jeune et talentueux chef Lahav Shani. Claudio Poloni

Voix ample aux couleurs chatoyantes, Sonya Yoncheva a incarné son personnage avec une sensualité folle et une jalousie féroce tout à la fois. Gstaad Photography

Christoph Müller est un homme heureux. Le responsable du Festival Menuhin de Gstaad annonce une hausse de la fréquentation de 15% par rapport à l’été dernier. Selon lui, le public a repris le chemin des concerts, la période du Covid étant bel et bien terminée.

Et c’est vrai que la manifestation, qui a débuté le 14 juillet, a vécu un week-end de moments forts. D’abord avec l’opéra Tosca, chef-d’œuvre de Puccini mêlant politique, religion et sexe, un cocktail explosif qui en fait depuis toujours un tube du répertoire lyrique – d’ailleurs, la salle était pleine à craquer.

Ampleur lyrique

Il faut dire que Gstaad a mis les petits plats dans les grands en réunissant une distribution de haut vol et, surtout, en confiant le rôle principal à Sonya Yoncheva. Voix ample aux couleurs chatoyantes, incarnant son personnage avec une sensualité folle et une jalousie féroce tout à la fois, la soprano est l’une des plus grandes titulaires du rôle. Née en Bulgarie, elle vit à Genève, dont elle a fréquenté le Conservatoire du temps de ses études. Bonne nouvelle pour les Lausannois: comme elle connaît très bien le futur directeur de l’opéra, il y a fort à parier qu’elle sera invitée ici prochainement.

Vendredi, la salle du Festival Menuhin était bondée. Gstaad Photography

Un autre concert a captivé Gstaad ce week-end: à la tête de l’Orchestre philharmonique d’Israël, le jeune chef Lahav Shani a donné une splendide exécution de la Symphonie no 1 de Brahms, toute en contraste et en raffinement. Le maestro n’est pas un inconnu des mélomanes romands, puisqu’il avait fait forte impression en dirigeant Wozzeck à Verbier il y a un mois. Trente-trois ans et déjà du talent à revendre, un nom à suivre en tout cas.

Le charme de Saanen

Le Festival Menuhin brillera encore de tous ses feux pendant une semaine, jusqu’au samedi 2 septembre. Le programme de ces derniers jours est essentiellement consacré à la musique de chambre, avec des concerts dans les petites églises pittoresques du Pays-d’Enhaut et du Saanenland (Saanen, Rougemont, Lauenen et Gstaad), véritables bijoux architecturaux qui offrent, de surcroît, une proximité unique avec les artistes.

C’est d’ailleurs le charme incomparable de l’église de Saanen qui avait incité le célèbre violoniste Yehudi Menuhin à créer le festival, en 1957. On ne manquera pas, le 29 août, l’iconique pianiste Mitsuko Uchida, qui se fait de plus en plus rare et qui sera accompagnée par un autre pianiste, Jonathan Biss. Le feu d’artifice final sera tiré sous la tente du festival à Gstaad, avec une autre star du clavier, Yuja Wang, et l’Orchestre philharmonique de Radio France.

