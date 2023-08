Critique musicale – Quand «24 heures» se moquait de Jean-Jacques Goldman Comme d’autres titres, notre journal n’a pas immédiatement pris la mesure du talent du chanteur français. La bio d’Ivan Jablonka revient sur ces premiers tirs critiques. Un flingueur se repent. Marie Maurisse

Jean-Jacques Goldman en concert en 1988. AFP

«Un peu plus de deux heures de spectacle non stop, il fallait le faire.» Lundi 5 mars 1984, «24 heures» publie un article sur le concert donné à Beaulieu le samedi précédent par Jean-Jacques Goldman. À cette époque, la renommée du chanteur français décolle, après la sortie de son album «Positif», qui contient notamment les tubes «Envole-moi» et «Encore un matin». Les fans sont au rendez-vous, mais visiblement pas la presse…