Dès Fr. 2'890.- | 9 jours | Du 9 au 17 septembre 2021 – Mosaïque de la Suisse

Un circuit dans notre beau pays ! Votre challenge 2021… être incollable au Quizz géographique Suisse ? Nous vous en donnons les moyens !

Rejoignez-nous sur notre tout nouveau voyage qui sillonne notre pays multi-facettes !

Drapeau Suisse DR

Découvrez les plus belles régions de Suisse, confortablement installés à bord de notre autocar. Votre chauffeur expérimenté se fera un plaisir de vous conduire à travers quelques-uns des 26 cantons, qui possèdent tous leurs particularités et forment ainsi l’un des plus anciens pays du monde.

Les visites incontournables mais aussi des sites touristiques un peu moins connus vous attendent lors de ce voyage. De superbes paysages naturels parsemés de villages, des moments conviviaux, des repas savoureux ponctuent cette belle escapade qui allie traditions et modernité.

Programme Afficher plus Jeudi 09 sept. 2021 : Genève / Lausanne – Bienne - Soleure

Vendredi 10 sept. 2021 : Soleure – Frenkendorf – Münchenstein - Bâle - Soleure

Samedi 11 sept. 2021 : Soleure – Lauterbrunnen - Kleine Scheidegg – Grindelwald - Interlaken

Dimanche 12 sept. 2021 : Interlaken – Innertkirchen/Meiringen – Mont Pilatus – Lucerne – Zurich

Lundi 13 sept. 2021 : Zurich – Appenzell – St Gall – Zurich

Mardi 14 sept. 2021 : Zurich – Hallau – Chutes du Rhein – Stein am Rhein – Zurich.

Mercredi 15 sept. 2021 : Zurich – Einsiedeln – Brunnen - Schwyz

Jeudi 16 sept. 2021 : Schwyz – Altdorf – Seelisberg – Treib – Brunnen - Schwyz

Vendredi 17 sept. 2021 : Schwyz – Muotathal - Stoos/Fronalpstock retour sur vos lieux de départ Voir le programme complet

Prix par personne

Forfait par personne en chambre double (min. 16 pers.) abonnés : Fr. 2’890.–

Supplément non-abonnés : Fr. 400.–

Supplément pour chambre individuelle (8 nuits) : Fr. 400.–

Drapeau et paysages Suisse DR 1 / 1

Détail des prestations Afficher plus Ce prix comprend: - le transport en autocar

- l’arrêt petit déjeuner

- la croisière-repas de Bienne – Soleure

- la visite guidée à pieds de Soleure (1h)

- 2 nuits en chambre double bain ou douche/WC en hôtel **** à Soleure

- l’entrée et la visite guidée du Lackerli Huus

- la visite panoramique en autocar de Bâle (1h30)

- le forfait en train : Lauterbrunnen, Kleine Scheidegg, Grindelwald avec repas de midi

- 1 nuit en chambre double bain ou douche/WC en hôtel *** à Interlaken

- l’entrée dans les gorges de l’Aar, visite libre

- le forfait en funiculaire et téléphérique au Mont Pilate avec repas de midi

- 3 nuits en chambre double bain ou douche/WC en hôtel ** à Zurich

- l’entrée et la visite commentée chez Alpenbitter

- le repas de midi à Appenzell

- les entrées, la visite guidée de la bibliothèque et de la cathédrale de St Gall (1h30)

- la visite commentée et dégustation chez un vigneron dans le Hallau

- la visite des chutes du Rhin et le chemin pédestre payant (inclus)

- le repas de midi inclus. café et eau minérale aux chutes du Rhin

- l’entrée et la visite guidée à la fromagerie de Einsiedeln

- le repas de midi à la fromagerie - la visite guidée à l’abbaye d' Einsiedeln (1h00)

- le repas de midi à Seelisberg - la descente en funiculaire et la croisière en bateau

- la visite commentée des coutumes locales dans le Muotathal

- l’aller-retour en funiculaire et télésièges à Stoos et Fronalpstock

- le repas de midi au sommet

- l’accompagnement pendant tout le voyage

- les frais de parking

- la TVA , la RPLP, les frais routiers, le relais chauffeur et les frais de dossier Ce prix ne comprend pas: - les repas du soir

- les boissons lorsqu’elles ne sont pas mentionnées

- le repas de midi à Bâle

- les visites libres

- l’assurance annulation si souhaitée : env. sfr 59.- par pers.

- le livret ETI du TCS est valable.

- les boissons

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter:

Michèle Paoli

Téléphone: 079 435 12 35

E-mail: michele.paoli@tamedia.ch

