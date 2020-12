Dès Fr. 2’680.- | 8 jours | Du 19 au 26 août 2021 – Croisière

Croatie-Monténégro Au départ de Dubrovnik magnifique croisière à bord de la Belle de l’Adriatique à la découverte de cités fortifiées, d’îles mythiques, avec pour note finale la splendeur des bouches de Kotor

Bateau MV La Belle De L’Adriatique - 5 ancres

Beauté des paysages et escales uniques, vivez un voyage époustouflant en Croatie et au Monténégro, tout au long duquel vous découvrirez des villes ravissantes ainsi que des lieux où la nature est reine. Plongez au coeur de la côte dalmate qui vous offrira un spectacle d'une beauté saisissante. Promenez-vous au sein de Dubrovnik "perle de l'Adriatique", Trogir, Hvar, Korcula ou encore Kotor, de véritables joyaux, sans oublier les parcs nationaux de Mljet et de Krka, véritables havres naturels.

Programme Afficher plus Jeudi 19 août 2021 : Genève – Dubrovnik

Vendredi 20 août 2021: Dubrovnik - Mljet

Samedi 21 août 2021: Mljet - Korcula

Dimanche 22 août 2021: Korcula - Sibenik

Lundi 23 août 2021: Sibenik - Trogir - Split

Mardi 24 août 2021 : Split - Hvar - Vis

Mercredi 25 août 2021: Kotor - Dubrovnik

Jeudi 26 août 2021: Dubrovnik - Genève Voir le programme complet

Prix par personne

Prix par personne pont principal : Fr. 2’680.–

Supplément pont embarcations: Fr. 300.–

Supplément pont supérieur : Fr. 400.–

Supplément individuel : Fr. 700.–

1 / 2

Détail des prestations Afficher plus Ce prix comprend: Le vol de ligne de Genève à Dubrovnik et retour

La croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner buffet du dernier jour

Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)

Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC

Le cocktail de bienvenue

L'assistance de notre animatrice à bord

La soirée de gala

La soirée folklorique

L'assurance assistance/rapatriement

Les taxes portuaires. Ce prix ne comprend pas: Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts

L'assurance annulation/bagages

Les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence)

Les dépenses personnelles.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter:

Michèle Paoli

Téléphone: 079 435 12 35

E-mail: michele.paoli@tamedia.ch

Notre partenaire