Dès Fr. 2'350.- | Reporté du 2 au 8 avril 2021 – Croisière d'Athènes à Dubrovnik À bord du MV La Belle de l’Adriatique, rejoignez-nous le temps d'une croisière unique d'Athènes à Dubrovnik en passant par le mythique canal de Corinthe.

À Athènes, vous découvrirez le site de l'Acropole et l'île d'Hydra qui vous séduira par son charme d'un autre temps. Ne manquez pas le site des Météores, l'un des plus grandioses de Grèce où des dizaines de monastères, construits au sommet de pitons rocheux, défient les lois de la pesanteur et de l'imagination.

Programme Afficher plus Vendredi 2 avril 2021: Genève – Athènes

Samedi 3 avril 2021: Athènes – Hydra

Dimanche 4 avril 2021: Hydra – Canal de Corinthe – Corinthe

Lundi 5 avril 2021: Corinthe

Mardi 6 avril 2021: Igoumenitsa

Mercredi 7 avril 2021: Dubrovnik

Jeudi 8 avril: Dubrovnik – Genève

Prix par personne

Pont des embarcations : Fr. 2’350.- (Prix unique)

Supplément pont supérieur : Fr. 200.-

Supplément cabine individuelle : Fr. 650.-

Détail des prestations Afficher plus Ce prix comprend: Le vol de ligne de Genève à Athènes et retour de Dubrovnik à Genève

La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7

Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)

Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC

L'animation

L'assistance de notre animatrice à bord

Les excursions mentionnées au programme

Le cocktail de bienvenue

La soirée de gala

L'assurance assistance/rapatriement

Les taxes portuaires. Ce prix ne comprend pas: Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts

L'assurance annulation/bagages

Les dépenses personnelles.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter:

Michèle Paoli

Téléphone: 079 435 12 35

E-mail: michele.paoli@tamedia.ch