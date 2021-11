Récit voyage | Du 18 au 24 octobre 2021 – Croisière de Dubrovnik à Athènes en passant par l'Albanie Les Météores et le Péloponnèse à bord du MV la BELLE DE L’ADRIATIQUE de CroisiEurope.

Vingt-six abonnés de la Tribune de Genève ou de 24 heures ont choisi de partir faire une belle croisière de Dubrovnik à Athènes. Cette croisière était déjà programmée en avril 2020, mais la Covid nous a contraints de la reporter en octobre de cette année.

Lundi 18 octobre

rendez-vous à l’aéroport de Genève et départ par vol de ligne Austrian Airlines à destination de Dubrovnik. Les masques F2 étant obligatoires pour prendre l’avion de cette compagnie, je cours à la Pharmacie des CFF et nous voici tous affublés d’un masque “canard”.

Accueil et transfert à l’hôtel Grand Hôtel Park 4 étoiles pour une nuit à Dubrovnik, le bateau n’étant pas encore à quai.

Mardi 19 octobre

en compagnie de notre guide, nous partons pour une visite guidée au centre-ville de Dubrovnik. L’après-midi étant libre, nous profitons de nous balader dans ces magnifiques ruelles tout en flânant devant les devantures des petites boutiques.

En fin d’après-midi, nous nous dirigeons vers notre bateau et prenons possession de nos cabines.

La présentation de l’équipage nous permet de nous familiariser avec le personnel et c’est avec beaucoup de plaisir que nous dégustons notre premier cocktail. Dîner et soirée animée à bord.

Mercredi 20 octobre

Arrivée du bâteau à Durres, en Albanie. Après notre petit déjeuner, nous prenons la route vers Tirana, capitale de l’Albanie, qui se trouve à l’est entre la montagne Dajti et les plaines côtières. Première visite, le musée historique national qui nous plonge dans le passé tumultueux de l’Albanie. Continuation à pied vers la place Skanderbeg, dédiée à un héros national albanais qui a repoussé de nombreuses invasions turques au XVe siècle. Enfin, nous terminons notre visite vers le bâtiment le plus ancien de Tirana, la mosquée Ethem Bey, fermée pour restauration. Passage par le quartier Blloku qui a longtemps été la zone de résidence des hauts dignitaires du parti.

Retour à bord vers 13h30 et un déjeuner sous forme de buffet nous attend.

Après-midi de navigation et animations sous forme de démonstration de pliage de serviettes et de nœuds marins.

Après le dîner, soirée animée au salon bar.

Jeudi 21 octobre

Journée d’excursion vers les Météores. Plus de 5 heures de car, aller et retour.

Les Météores, l’un des sites les plus grandioses de Grèce. Dès l’arrivée à Kalambaka, la vue est surprenante. Des dizaines de monastères, construits au sommet de pitons rocheux, défient les lois de l’apesanteur et de l’imagination. Durant l’Antiquité, on disait que ces rochers étaient tombés du ciel pour que des ermites puissent y prier. Plus tard, le culte orthodoxe a prolongé cette tradition dans ces monastères coupés du monde. Aujourd’hui, certains sont encore occupés par les moines. 150 marches, pour accéder au premier monastère qui nous laisse sans voix tant cette beauté nous transperce.

Retour à Igoumenitsa et à une dizaine de kilomètres du bateau, voici que notre car tombe en panne. Nous avions déjà remarqué le matin que le car était en piteux état. “Secourus” par un autre car, nous sommes arrivés juste à temps pour le départ du bateau.

Vendredi 22 octobre

Arrivée à Katakolon et tests antigéniques pour tous les passagers, vaccinés ou non.

Départ en car pour le site archéologique d’Olympie, à environ 40 km, qui fut le théâtre des Jeux Olympiques des Grecs.

Situé au nord-ouest du Péloponnèse, Olympie fut d’abord un centre religieux et un sanctuaire dédié à Zeus. C’est sous l’égide de Zeus que se tenaient les Jeux, tous les quatre ans, à partir de 776 avant JC.

Les Jeux Olympiques modernes ont vu le jour en 1896 grâce au Baron Pierre de Coubertin. A sa mort, son cœur fut enterré à Olympie.

Nous terminons la visite par le musée archéologique d’Olympie qui abrite des découvertes provenant des fouilles du sanctuaire de Zeus. L’exposition contient également de grands chefs-d'œuvre de la longue histoire du lieu de naissance des JO et couvre des milliers d’années d’art.

Retour à bord et soirée de gala où tous les passagers se parent de leurs plus beaux habits.

Samedi 23 octobre

Matinée en croisière autour du Péloponnèse, péninsule au passé riche en histoire. Au gré des paysages, notre imaginaire est transporté par les récits épiques d’Homère.

L’après-midi, excursion vers Athènes et l’Acropole. Nous découvrons sur le site de l’Acropole, véritable centre religieux de l’antique Athènes, le Temple d’Athéna Niké. L’imposant Parthénon dédié à la déesse Athéna rappelle à certains tout un pan de l’antiquité grecque. Un tour panoramique en car nous est offert pour découvrir la ville moderne d’Athènes.

Retour à bord et soirée folklorique grecque dans la soirée.

Dimanche 24 octobre

Débarquement 9 heures, transfert à l’aéroport et départ par vol de ligne (toujours avec nos masques “canard”) à destination de Genève.

