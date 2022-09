Jour 2 :

PARIS ET SES LIEUX MYTHIQUES – PARIS "BY NIGHT"

- Visite guidée de Paris (République, grands boulevards, opéra, la Madeleine, place Vendôme, le Louvre).

- Promenade inédite des plus beaux passages couverts de Paris

- Déjeuner à bord du bateau

- Après-midi shopping à Paris

- En soirée, navigation dans Paris "by night"