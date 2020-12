Dès Fr. 2850.– | 8 jours | Du 3 au 10 octobre 2021 – Croisière sur le Douro La vallée du Douro recèle de magnifiques trésors, avec ses vignobles plantés en escaliers, qui s’étendent sur le long du fleuve d’Or ainsi que des sites d’une majesté incroyable. A découvrir.

Doux soleil océanique et vestiges précieux, laissez-vous porter par le charme des pays méditerranéens. Du Portugal à l'Espagne, vous visiterez Porto, ville vivante et fascinante où vous pourrez déguster son célèbre vin, ou encore Guimarães, considérée comme le berceau du Portugal et dotée d'une histoire marquante qui l'a imprégnée et lui donne aujourd'hui tout son charme. Originalité et authenticité vous guideront tout au long de ce voyage à travers les paysages uniques du Douro mais aussi des cités au patrimoine harmonieux et préservé telles Lamego, Salamanque ou encore Vila Réal.

Dimanche 3 octobre 2021: Genève – Porto

Lundi 4 octobre 2021: Porto

Mardi 5 octobre 2021: Porto – Regua

Mercredi 6 octobre 2021: Regua – Vega de Terron

Jeudi 7 octobre 2021: Barca d’Alva – Salamanque

Vendredi 8 octobre 2021: Barca d’Alva – Ferradosa – Pinhao

Samedi 9 octobre 2021: Pinhao – Porto

Dimanche 10 octobre 2021: Porto – Genève Voir le programme complet

Prix par personne

Pont intermédiaire: Fr. 2800.–

Supplément pont supérieur: Fr. 250.–

Supplément cabine individuelle: Fr. 650.–

Prix sous réserve!

Ce prix comprend: Le vol de ligne de Genève à Porto et retour

Les transferts aéroport/port/aéroport

La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8

Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)

Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC

L'animation

L'assistance de notre animatrice à bord

Le cocktail de bienvenue

La soirée de gala

Les soirées flamenco, fado et folklorique à bord

L'assurance assistance/rapatriement

Les taxes portuaires Ce prix ne comprend pas: Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts

L'assurance annulation/bagages

Les acheminements

Les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence)

Les dépenses personnelles

Les plus CroisiEurope

Pension complète – BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar

Cuisine française raffinée – Dîner et soirée de gala – Cocktail de bienvenue

Zone Wifi gratuite disponible au salon bar

Système audiophone pendant les excursions

Présentation du commandant et de son équipage

Animation à bord

Assurance assistance/rapatriement

Taxes portuaires incluses

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter:

Michèle Paoli

Téléphone: 079 435 12 35

E-mail: michele.paoli@tamedia.ch

