Dès Fr. 1'850.- | Reporté du 12 au 18 avril 2021 – Croisière sur le Rhône avec repas gastronomique chez Paul Bocuse Partez, à bord du MS Camargue, à la découverte de la Provence authentique qui combine style et raffinement.

Work in progress Gaelle Marcel Unsplash

Tout au long de cette croisière, vous pourrez admirer la beauté des paysages qui subliment le Rhône. Nichés au cœur des monts du Vaucluse et du parc naturel du Luberon, découvrez Gordes, l'un des plus beaux villages de France, et l'abbaye cistercienne de Sénanque. De Tain-l'Hermitage à Collonges-au-Mont-d'Or, un tourbillon de saveurs sucrées et salées vous attend entre dégustation de chocolat raffiné et dîner gastronomique exceptionnel à l'Abbaye de Collonges Paul Bocuse. Majestueux et dépaysant, plongez au cœur d'un cadre extraordinaire dont le charme et le parfum vous envoûteront.

Programme Afficher plus Jour 1: Suisse romande – Lyon

Suisse romande – Lyon Jour 2: Arles – La Camargue

Arles – La Camargue Jour 3: Arles – Avignon – Viviers

Arles – Avignon – Viviers Jour 4: Viviers – Les gorges de l’Ardèche – Tain l’hermitage

Viviers – Les gorges de l’Ardèche – Tain l’hermitage Jour 5: Tain l’hermitage – Vienne – Collonges-au-Mont-d’or

Tain l’hermitage – Vienne – Collonges-au-Mont-d’or Jour 6: Lyon – Suisse romande

Prix par personne

Prix unique par personne: Fr. 1850.–

Supplément pont supérieur: Fr. 200.–

Supplément cabine individuelle: Fr. 500.–

Détail des prestations Afficher plus Ce prix comprend: Le transfert en car Buchard de la Suisse romande et retour

La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J6

Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)

Un repas chez Paul Bocuse

Animation par Rocco

Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC

Le cocktail de bienvenue

La soirée de gala

L'assurance assistance / rapatriement

Les taxes portuaires Ce prix ne comprend pas: Les boissons figurant sur les cartes spéciales

Les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts

Les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence

L'assurance annulation / bagages Formalités: Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.

Les plus CroisiEurope

Cuisine française raffinée – Dîner et soirée de gala – Cocktail de bienvenue

Zone Wifi gratuite disponible au salon bar

Système audiophone pendant les excursions

Présentation du commandant et de son équipage

Animation à bord

Assurance assistance/rapatriement

Taxes portuaires incluses

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter:

Michèle Paoli

Téléphone: 079 435 12 35

E-mail: michele.paoli@tamedia.ch