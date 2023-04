La crucifixion du Christ n’a pas attendu ces détournements plus ou moins provocants pour indigner l’opinion publique. L’ouvrage collectif «Scandale ou Salut?» paru en février sous la direction des théologiens lausannois Simon Butticaz et Frédéric Amsler, retrace largement les interrogations suscitées par cette mise en croix. «Prêcher un homme crucifié, en affirmant qu’il était Fils de Dieu, était tout simplement impensable dans l’Antiquité», exprime le bibliste réformé et historien Daniel Marguerat. «Qui, au Ier siècle, irait chercher Dieu sur une croix?»

La mort par crucifixion «est comprise comme l’ultime humiliation», précise le théologien genevois Andreas Dettwiler. «Dans les textes juridiques de l’époque, celle-ci compte parmi les peines les plus sévères que sont le bûcher, la décapitation et la condamnation aux bêtes. La crucifixion était presque toujours la pire de toutes, qualifiée de summum supplicum, peine maximale.» Daniel Marguerat détaille encore: «Sa nudité est exposée; il ne reste rien de son honneur et don son intimité. Les railleries des badauds sont coutumières.» Pourtant, le plus important à relever aux yeux de l’historien, est que ce châtiment «signifie l’exclusion sociale de la victime, son rejet de la société. Elle n’est plus rien socialement, tous ses droits – même celui d’une mort digne – lui ayant été retirés.»

«En son temps déjà, l’apôtre Paul ne faisait aucun mystère du «scandale» (skandalon), déclenché par cette mort», soulignent, dans leur introduction, Simon Butticaz et Frédéric Amsler – littéralement «un piège», «une pierre d’achoppement». En effet, alors que les Grecs ne juraient que par la sagesse et que les Juifs guettaient la venue d’un Dieu fort, cette crucifixion sonne comme une absurdité, une «folie» pour reprendre le terme de l’apôtre. Pour autant, loin de se laisser tenter par une «forme de "cancel culture" avant l’heure», formulent les directeurs d’ouvrage, les premiers croyants ont assumé le paradoxe et se sont efforcés d’en capter le sens. «Il fallait l’audace de l’apôtre Paul pour faire de la croix un slogan religieux», formule Daniel Marguerat, notant que celui-ci est «le premier à penser la foi chrétienne non à partir de la vie de Jésus, mais à partir de sa mort».

Le bibliste insiste sur la rupture totale qu’opère alors le christianisme, qui fait «éclater nos représentations du divin» en posant que, grâce à la croix, «le croyant n’est plus condamné à construire sa valeur pour devenir acceptable», mais devient enfant de Dieu. Et de conclure: Plus qu’un scandale, «le Dieu qui se révèle à Golgotha est un défi à notre imaginaire religieux».

Anne-Sylvie Sprenger (Protestinfo)