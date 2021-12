Cryptomonnaies

J’aimerais qu’on m’explique!

À ce que j’ai compris, les cryptomonnaies sont des objets abstraits, complètement virtuels et dont la valeur est exclusivement spéculative. Le système de création d’une cryptomonnaie fait qu’à l’origine elle est facilement disponible et que l’algorithme proposé rend toujours plus difficile la création de nouveaux blocs.

Si la demande persiste ce plafonnement va induire une augmentation du prix progressive et demandera une puissance de calcul d’ordinateur toujours plus grande, donc consommant plus d’énergie. Les incitatifs à en acheter sont l’opacité des parties en transactions ce qui favorise les opérations frauduleuses, l’absence d’entité centrale, donc absence de responsabilité et l’intérêt spéculatif.