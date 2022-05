Après le Krach de Terra – Cryptomonnaies: crise de confiance autour de la finance décentralisée Baisse des rendements, investisseurs ruinés, projets menacés: l’effondrement brutal de la blockchain Terra impacte tout l’écosystème de la finance décentralisée, et met le marché crypto sous pression. Les acteurs romands ne sont pas épargnés. Joan Plancade

L’effondrement de la blockchain Terra entraîne une véritable crise de confiance. GETTY IMAGES

45 milliards de valorisation disparus en une semaine sur le jeton Luna et le stablecoin UST, et près de 350 milliards effacés sur les autres valeurs cryptos dans leur sillage: deux semaines après le séisme provoqué par l’effondrement total de la blockchain Terra, la finance décentralisée (DeFi) peine à se relever. Pour l’analyste et cryptotrader Audrey Charmant, «ce qui s’est passé est un peu le cygne noir de la DeFi: l’effondrement d’un acteur qui compte, très en vue, qui entraîne une véritable crise de confiance.»