Conseil communal – Cudrefin pacifiera la mobilité en zone d’utilité publique Gare routière, parking, zone de dépose pour les élèves, piste cyclable et paroi antibruit ont été validés par le Législatif. Sébastien Galliker

Les investissements prévus par la Commune de Cudrefin permettront de sécuriser la mobilité du côté de Neuchâtel. JEAN-PAUL GUINNARD

Mieux gérer les flux de touristes en été et sécuriser la mobilité dans les environs de la zone d’intérêt public de la grande salle. Tels sont les objectifs des divers préavis municipaux que le Conseil communal de Cudrefin a récemment validés. Dans le détail, pour un peu plus de 3 millions de francs, il s’agit de créer un nouveau parking, une gare routière et divers aménagements à l’endroit de l’actuel terrain de foot d’entraînement, de réaliser une zone de dépose vers l’école et la garderie, de construire une paroi antibruit du côté du camping et de prolonger la future piste cyclable menant jusqu’à La Sauge.

«C’est un soulagement que ces chantiers puissent enfin se réaliser.» Richard Emmenegger, syndic de Cudrefin

«Ces dossiers sont à l’étude de la Municipalité de longue date. C’est un soulagement que ces chantiers puissent enfin se réaliser», se réjouit le syndic Richard Emmenegger. Au vote, la grosse majorité des élus a soutenu les projets et seule une voix contraire s’est manifestée contre le mur antibruit.

Deux lignes de bus

Sur les différents crédits validés, la moitié est destinée à la construction d’une gare routière permettant le croisement de deux bus articulés et d’un bus maxi, avec leurs zones d’attente. Deux lignes de bus transitent par l’arrêt du camping de Cudrefin. À proximité, un nouveau parking payant de 148 places sera aménagé, comprenant huit bornes de recharge pour des voitures électriques.

Deux autres chantiers dans les environs auront pour but de renforcer la sécurité routière dans le secteur de l’école et la garderie en construction et de réduire les nuisances sonores au camping communal. «Actuellement, le secteur sud du camping n’est pas protégé efficacement contre le bruit», mentionne le préavis. Une paroi de 115 mètres de long pour 2,2 mètres de hauteur sera ainsi installée. Quant au chemin du Chablais, un ancien chemin agricole, il sera aménagé pour que les bus scolaires puissent déposer les enfants à proximité immédiate de l’école.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.