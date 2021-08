Accueil de la petite enfance – Cudrefin s’offre une crèche avec l’argent des seniors Souhaitée depuis des lustres, la future garderie est à l’enquête. Son financement a animé la fin de législature. Sébastien Galliker

La future infrastructure de Cudrefin offrira 39 places en garderie et 60 en unité d’accueil pour écoliers. Chantal Dervey

Entre la région d’Avenches et le reste du district Broye-Vully, la volonté de construire une nouvelle crèche à Cudrefin avait été à la base de la discorde ayant entraîné le départ des communes de l’enclave du réseau d’accueil de la petite enfance. Trois ans plus tard, la commune du bord du lac de Neuchâtel devrait pouvoir proposer 39 places pour bébés et trotteurs de 4 mois à 6 ans et accueillir 60 enfants pour le parascolaire. L’infrastructure est à l’enquête jusqu’au 26 août.

À toit plat, une dérogation qui permettra une éventuelle extension, les futurs locaux prendront la forme d’un anneau sur un niveau, avec une cour intérieure. Prévu près du collège, sur une partie d’un terrain communal de 15’000 m2 en zone d’utilité publique, l’édifice devrait être mis en service juste après la rentrée d’août 2022. Devisé à plus de 4 millions de francs, il sera ensuite exploité par la nouvelle Association régionale pour l’enfance et la jeunesse, réunissant aussi Avenches, Vully-les-Lacs et Faoug.