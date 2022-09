Hockey sur glace – Cueilli à froid, Lausanne n’a pas existé à Berne Dans la capitale, le LHC a délivré une prestation inquiétante à la veille du derby contre Genève-Servette. Défaite 3-0. Ruben Steiger - Berne

Vikor Östlund et les Lausannois n’ont pas passé une soirée tranquille à Berne. keystone-sda.ch

En déplacement à Berne, pour y affronter une équipe battue à Ajoie mardi, Lausanne n’a pas montré la réaction espérée et s’est incliné sur le score de 3-0. Cette défaite est la troisième consécutive pour des Vaudois qui n’ont plus marqué depuis plus de sept périodes. Le dernier but en date est celui de Jason Fuchs contre les ZSC Lions. Plus inquiétant encore, le manque de révolte des Lions à la veille du derby contre Genève-Servette.

Titulaire devant les filets pour la première fois de la saison, Vikor Östlund n’a pas vécu une soirée tranquille. Cueilli à froid, le LHC a concédé l’ouverture du score dès la 3e minute de jeu sur un contre rondement mené par les deux Canadiens Goloubef et Sceviour.

Ensuite, tout a été compliqué pour les hommes de John Fust et Tristan Scherwey a pu offrir deux longueurs d’avance à sa formation en contournant la cage grâce à sa vitesse, bien aidé par le rebond sur la jambière d’Östlund.

Inoffensif lors du deuxième tiers, il a fallu attendre une charge limite de Beat Gerber sur Ken Jäger (34e), alors que le score était de 3-0, pour que Lausanne se révolte. Dans l’enchaînement, Ronalds Kenins a bénéficié d’une chance en or de relancer son équipe. Hélas pour lui, Sven Bärtschi a réalisé un retour salvateur.

Lors des 20 dernières minutes et malgré quelques occasions, les Vaudois n’ont jamais pu créer le doute chez les joueurs bernois. Présent dans les tribunes, Petr Svoboda n’a probablement que peu apprécié la performance de son club.

Muet depuis 148 minutes et 58 secondes, le LHC et son entraîneur John Fust devront trouver une solution pour le derby de samedi, à domicile, face à Genève-Servette.

Berne - Lausanne 3-0 (2-0 1-0 0-0) Afficher plus PostFinance-Arena, 14’156 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Hungerbühler, Obwegeser, Burgy. Buts: 3e Sceviour (Goloubef) 1-0, 15e Scherwey (Lindberg, DiDomenico) 2-0, 29e Vermin (Ritzmann, Sceviour) 3-0. Berne: Wüthrich; Untersander, Gelinas; Loeffel, Zgraggen; Goloubef, C. Gerber; B. Gerber; Bärtschi, Lindberg, Scherwey; Näf, Sceviour, Vermin; DiDomenico, Fahrni, Bader; Baumgartner, Ritzmann. Entraîneur: Lundskog. Lausanne: Östlund; Heldner, Frick; Sidler, Genazzi; Jelovac, Gernat; Marti; Riat, Audette, Kenins; Kovacs, Fuchs, Bozon; Hügli, Jäger, Emmerton; Holdener, Almond, Pedretti; Perrenoud. Entraîneur: Fust. Pénalités: 2 x 2’ contre Berne; 5 x 2’ contre Lausanne. Notes: Berne sans Henauer, Lehmann, Kahun (blessés) ni Pinana (surnuméraire). Lausanne sans Punnenovs, Glauser, Raffl, Sekac, Krakauskas (blessés), Salomäki (surnuméraire) ni Douay (Swiss League). Tir sur les montants: 34e Scherwey.

