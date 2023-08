Cuisine du monde – Faire tout un plat de ses vacances Préférer les champignons de Paris à la tour Eiffel? La tendance est aux voyages organisés autour de la gastronomie. Cécile Collet

Partir à la découverte de nouvelles saveurs, et apprendre à les apprêter, devient une norme de voyage. Ici à Chiang Mai, en Thaïlande. Getty Images

Et si l’on se rendait à Zermatt pour manger de l’agneau à nez noir plutôt que pour voir le Cervin? Si l’un n’empêche pas l’autre, la tendance est à l’organisation de vacances à but culinaire, autour de destinations dont on veut découvrir les produits et l’offre gastronomique. Le dernier sommet de l’e-tourisme à Las Vegas a souligné l’émergence de petites agences de niche qui ne font que ça.